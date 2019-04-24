Kimyacılar Yeni Lewis Asitlik Testi Yöntemi Keşfettiler

York Üniversitesi kimyagerleri, bir dizi Lewis asidinin kuvvetini doğru bir şekilde belirlemek için fluoresans bazlı yeni bir yöntem icat etti. Bu yöntem; farmasötik ilaçların saflaştırılması, endüstriyel süreçlerin iyileştirilmesi ve yeni nesil teknolojilerin keşfedilmesine yardımcı olacak.

York Üniversitesi araştırmacısından oluşan 6 kişilik ekip, fluoresans kullanarak Lewis asitliği için yaygın kullanılan Gutmann-Beckett metodundan daha basit, daha doğru ve daha etkili yeni bir test yöntemi geliştirdi. Bu bulgu, ilaç ve kimya endüstrileri için gelişmiş ve daha ucuz süreçlerin önünü açabilir.

Profesör Thomas Baumgartner, "İlaç endüstrisi, her zaman yeni ilaçlar yapmak ve yeni kimyasallar bulmak için optimize edilmiş süreçler araştırmaktadır. Metodumuz, bu süreçlerin geliştirilmesine yardımcı olacak değerli bir araç sunuyor" dedi.

Asit ve baz teorisi, kimyasal bilimlerde uzun zamandır anahtar bir kavram olmuştur. Asidi bir molekülün elektronları kabul etme kabiliyeti ile tanımlayan Lewis Asit/Baz Teorisi, 21. yüzyılda çoğunlukla metal içermeyen kataliz ve malzeme bilimi alanlarında kimya için giderek daha önemli hale gelmiştir.

Kimyagerler, geliştirdikleri çok çeşitli Lewis asitlerini ölçen ve Lewis asit kuvvetindeki farklılıkları görsel olarak gözlemleme yeteneği sağlayan metodun türünün ilk örneği olduğunu düşünüyorlar. Bu tekniğin yaygın olarak kullanılan ve hatalara açık olan Gutmann-Beckett metodunun yerini alması bekleniyor.

Çalışmayı yöneten Christopher Caputo, çalışmayla ilgili şunları söyledi: "Lewis asitlerinin bazıları yüklü, bazıları nötr, bazıları ametaldir ve periyodik tablonun tamamını kaplar. Yöntemimizle, tüm bu farklı türler arasında ve periyodik tablonun tamamında karşılaştırma yapabiliriz. Yeni kimya ve yeni Lewis asitleri geliştikçe metodumuz, tablodaki tüm kuvvetleri ölçmenize ve karşılaştırmanıza olanak sağlar."