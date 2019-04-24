Amerika'daki bilim insanları, süper bilgisayarlar yardımıyla bir gende bulunan tüm atomları hareketli hale getiren bir simülasyon geliştirmeyi başardı.

Amerika'nın New Mexico eyaletinde bulunan Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'nda yapılan çalışmalarda, bilim insanları bir gende bulunan 1 milyar atomu simüle etmeyi başardılar. Bu simülasyon ile doktorların, kanser gibi hastalıklarda uygulanan tedavilerin daha iyi anlaşılabilmesi amaçlanıyor.

Bir insanda dünyayı 2.5 milyon kez sarabilecek kadar DNA bulunuyor ve bu DNA'nın insan vücudunda nasıl yerleştiği ise merak konusu. DNA'nın açılıp kapanma sürecinin nasıl işlediğini anlamak için yapılan çalışmalarda süper bilgisayarlar kullanıldı. Trinity isimli süper bilgisayarın kullanıldığı bu simülasyon, uzun bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkmış durumda. DNA'nın yapısının anlaşılması, kapanıp açılma olayının gerçekleşmesi için bir hayli hesaplanma yapılması gerekiyordu ve bunu günümüz bilgisayarları ile yapmak mümkün değildi. Bilim insanları, gelecekte kullanacakları Exascale süper bilgisayarlar için şimdiden heyecanlanıyorlar. Çünkü geliştirilecek olan bu süper bilgisayarlar ile yapılması gereken hesaplamalar ve işlemler çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek.

Not: Bilindiği üzere Trinity isimli süper bilgisayar, Amerika hükümeti tarafından 174 milyon dolara mal edildi ve ülkenin nükleer cephanelerinin yönetiminde kullanılıyor.

Biyolog Karissa Sanbonmatsu DNA'nın hareketinin keşfedilmesinin onlar için önemli olduğunu belirterek bu sayede hastalıkların nasıl oluştuğu konusunda bilgi sahibi olabileceklerini ifade ediyor. Yapılan simülasyon, bilim insanlarına bu açıdan yardımcı olabilecek ve belki de kanser gibi hastalıkların neden kaynaklandığı daha iyi anlaşılabilecek. Aynı yerde çalışan polimer fizikçi Anna Lappala da bu gelişmeden memnun olduğunu belirterek, tüm bir geni modelleyebildiklerini ifade etti. Gelecekte kullanılacak olan süper bilgisayarlarda ise insanların tüm genleri bu şekilde modellenebilecek.

İşte bilim insanları tarafından simüle edilmiş olan bir DNA parçası;