Nano Banana Pro Rakibi Yapay Zekâ FLUX.2 Duyuruldu: NVIDIA Ekran Kartı Olanlara Müjde!

Metinden görsel üretimi yapabilen yapay zekâ modeli FLUX.2 resmen duyuruldu. NVIDIA ile yapılan bir iş birliği, bu yapay zekâ modelini bambaşka bir seviyeye taşımış durumda. İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Yapay zekâ sektöründe dengeleri değiştirme potansiyeline sahip olan bir gelişme yaşandı. Black Forest Labs, "FLUX.2" olarak isimlendirdiği metinden görsel üreten yapay zekâ modelini duyurdu. Bu model, sadece yüksek performansıyla değil, donanım dostu yapısıyla da dikkat çekecek gibi görünüyor.

FLUX.2 ekibi, bu modeli hayata geçirirken NVIDIA ile önemli bir iş birliği yaptı. Bu iş birliği ile yeni model, NVIDIA'nın GeForce RTX serisi ekran kartlarıyla uyumlu hâle geldi. Normalde çok daha güçlü donanımlara ihtiyaç duyması gereken FLUX.2, sıradan bilgisayarlarda bile kullanılabilir olmuş durumda.

Peki FLUX.2 ne kadar iyi? Neler vadediyor?

Başlıksız-1 *FLUX.2 ile oluşturulan bir görüntü.

FLUX.2, sadece "resim çizen yapay zekâ" değil. Model, özellikle fotorealistik detaylar konusunda çıtayı arşa çıkarmış durumda. Öyle ki oluşturulan görsellerde o klasik "yapay zekâ pürüzsüzlüğünü" görmek neredeyse imkânsız. Gerçek dünya ışıklandırması ve fizik kurallarına uygun detaylarla, 4 megapiksel çözünürlüğe kadar görseller üretebiliyor.

Bununla da kalmıyor; modelin çoklu referans özelliği sayesinde, oluşturduğunuz bir karakterin veya stilin aynısını farklı varyasyonlarda da koruyabiliyorsunuz. Yani "Karakterim aynı kalsın ama pozu değişsin" derdi tarih oluyor. Ayrıca infografikler veya ekran tasarımları için görsel üzerine yazı yazdırma konusunda da seleflerine göre çok daha temiz işler çıkarıyor.

Gelelim NVIDIA ile yapılan iş birliğine

Başlıksız-1

Normal şartlarda FLUX.2 gibi 32 milyar parametreli bir modeli çalıştırmak için "süper bilgisayar" kıvamında bir sisteme, daha net konuşmak gerekirse yaklaşık 90 GB VRAM'e ihtiyacınız var. Tüketici sınıfı ekran kartları için bu imkânsız bir senaryo. İşte tam burada NVIDIA devreye giriyor.

NVIDIA ve Black Forest Labs mühendisleri kafa kafaya verip modeli FP8 formatında sıkıştırmayı başarmış. Bu optimizasyon sayesinde modelin VRAM ihtiyacı yüzde 40 oranında düşürülürken, performansı da aynı oranda artırılmış. Yani kaliteden ödün vermeden, sahip olduğunuz RTX ekran kartıyla bu canavarı çalıştırmanız artık mümkün.

Peki FLUX.2 nasıl kullanılacak?

Başlıksız-1

NVIDIA, popüler arayüz ComfyUI ile de iş birliğine gitti. ComfyUI'ın güncellenen "weight streaming" özelliği sayesinde, ekran kartınızın belleği yetmediğinde sistem RAM'i devreye giriyor ve modelin çalışmasını sağlıyor.

Yeni modeli çalıştırmak isteyen kullanıcıların yapması gereken tek şey ise ComfyUI uygulamasını güncellemek. Bu işlemin ardından bilgisayarlar, yerel ortamda FLUX.2 çalıştırabilir olacak.

