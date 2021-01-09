Flyte’nin Yer Çekimine Meydan Okuyan Kablosuz Ampulleri

Girişimci Eren Güney tarafından hayata geçirilen Flyte, son zamanlarda internette oldukça popüler olan bu dekorasyon alanında Türkiye'deki kurucusu. Firma manyetik levitasyon sistemine sahip göz alıcı ürünler geliştiriyor. Listede havada asılı kalan ampuller, boşlukta dönen saksılar, asılı kalan küre ile saniyesi boşlukta dönen bir saat bile var.

Manyetik levitasyon sistemi, nesnelerin manyetizma aracılığı ile yüzeye temas etmeden sabit kalmasını sağlayan özel bir teknoloji. Son yıllarda özellikle internet ve sosyal medyanın etkisi ile evler ve ofisler için bir trende dönüşen bu aksesuarlar, görmeye alışık olmadığımız estetikleri ile dikkat çekiyor. Türkiye’de bu konuda uzman olan Eren Güney’in kurduğu Flyte ise son derece dikkat çeken ürünler geliştiriyor.

Sanat, teknoloji ve mimarlığı tek potada eritip dekoratif anlayışa yön veren Flyte ürünleri, mekanlara bambaşka konseptler kazandırıyor. Öyle ki Flyte’nin resmi internet sitesinde yer verdiği ürünler arasında kablosuz şekilde çalışıp havada asılı kalan LED ampuller, kubik hatlarla dikkat çeken minimalist saksılar, duvara temas etmeyen bir küre ile zamanı gösteren duvar saati bile var.

CEO Eren Güney’e göre Flyte, yerçekimine meydan okuyan ürünleri Türkiye’de üreten ilk şirket:

Flyte pazara girdikten sonra son derece yoğun bir ilgi ile karşılaştıklarını söyleyen Eren Güney, müşterilere özel tasarımlar da sunduklarını belirtiyor. Manyetik levitasyon teknolojisi sayesinde uçsuz bucaksız bir ürün grubu oluşturmanın mümkün olduğunu belirten Güney, herkesin dikkatini çekecek ürünler üzerinde çalıştıklarının da altını çiziyor.

Flyte’nin sıra dışı manyetik levitasyon ürünleri, 2 santimetreden 20 santimetreye kadar havada durabilen seçeneklere sahip. Ayrıca asılı kalan cisimlerin ağırlığı 50 gramdan 15 kilograma kadar değişiyor:

Flyte koleksiyonunda en dikkat çekici ürünlerden olan ampuller dört gruba ayrılıyor. Nikola, Menhattan, Royal ve Buckminster olarak adlandırılan bu ampuller, ortama sıcak renklerle ışık verdiği gibi, kablosuz elektrik aktarımı ile çalıştığı için futuristik bir görsellik sunuyor. Bir başka deyişle firma, genelde bir yere bağlı olarak görmeye alıştığımız ampulleri serbest bırakıyor.

Flyte’nin minimalizm ve klasik tasarımdan ilham alınarak birinci sınıf malzemeler ile üretilen ürünlerine buradan göz atabilirsiniz. Ayrıca bu konuda bir girişim yapmak istiyorsanız, firmaya bayilik başvurusunda da bulunabilirsiniz.

Flyte CEO’su Eren Güney’den önemli bir mesaj var: