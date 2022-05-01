FM 2022 Genç Yetenek (Wonderkids) Sıralı Tam Listesi

Menajerlik simülasyonu denilince akla ilk gelen oyunlardan biri olan Football Manager’ın son oyunu FM 2022, gerek sistemleri gerekse gerçekçiliğiyle bu yılın en sevilen simülasyon oyunlarından biri oldu. Football Manager serisinin hayranları için ise son oyundaki genç yeteneklerin (Wonderkids) kimler olduğu ve ne kadar potansiyelli oldukları büyük bir arayış konusu haline geldi.

2004’ten günümüze kadar menajerlik simülasyonu konusunda oyunda dünyasında bir tekel oluşturan Football Manager serisi, geliştirici Sports Interactive’in dönemin dağıtıcısı ile yollarını ayırmasından sonra Football Manager 2005 adıyla yeniden doğdu. Hali hazırda simülasyon oyunları bile ana akımda çok popüler değilken menajerlik simülasyonu üzerinden bu başarıyı sağlayan şirket, son olarak 2021’in son aylarında Football Manager 2022 ile karşımıza çıktı.

Hakkında yüzlerce içerik üretilmesi mümkün olan Football Manager 2022’nin şüphesiz ki en çok üstüne konuşulan konu başlıklarından biri ise oyundaki genç yetenekler yani wonderkids. Futbol dünyasındaki neredeyse tüm futbolcuların profillerini içeren oyunda, kurduğunuz takımın ilerleyen sezonlardaki başarısını sırtlayacak genç yetenekler de yetiştirmeniz mümkün. Bu yazımızda Football Manager 2022’de yer alan genç yetenekleri pozisyonlarına göre ele alacağız.

FM 2022 genç yetenekler (Wonderkids):

Kaleci:

Anatoliy Trubin:

Aktif olarak Ukrayna merkezli Shakhtar Donetsk’te forma giyen Trubin, aynı zamanda Ukrayna milli takımında da görev alıyor. FM 2022’nin en yüksek potansiyelli kalecilerinden biri olan oyuncu henüz 20 yaşında.

Giorgi Mamardashvili:

La Liga’nın köklü kulüplerinden biri olan Valencia’da forma giyen Mamardashvili, genç yaşında milli takımla tanışan oyunculardan biri. Henüz 21 yaşında olan Gurcistan kökenli kalecinin boyu ise 1,99 metre.

Mikki van Sas:

Listemizin en genç isimlerinden biri olan Mikki van Sas, Manchester City’nin U23 takımında forma terletiyor. Henüz 18 yaşında olan ve şimdiden genç yetenek listesinde adı anılan oyuncuya FM 2022’deki takımınızda yer vermek isteyebilirsiniz.

Gavin Bazunu:

İrlanda kökenli Gavin Bazunu, Manchester City’nin kalecisi olarak Portsmouth’ta kiralık olarak görev alıyor. Manchester City’nin altyapısında yetişen Bazunu, kiralık olarak gittiği Portsmouth’ta 40’tan fazla maça çıktı.

Maarten Vandevoordt:

Belçika merkezli kulüp Genk’te kariyerini sürdüren Vandevoordt, 2002 doğumlu ve 1,92 metre boyunda. Genç yetenek kaleci listemizin son ismi olan oyuncu, 2024 sezonunda RB Leipzig’e transfer olacak.

Stoper:

Eric Garcia:

Barcelona’da doğup büyüyen ve yine Barcelona’da futbol kariyerine başlayan Eric Garcia, geçtiğimiz sezon Manchester City’e transfer olarak adından söz ettirmişti. City’deki hikayesi kısa süren Garcia, 5 yıllık yeni bir sözleşmeyle Barcelona’ya geri döndü. Henüz 21 yaşındaki bir oyuncu için oldukça iyi bir geçmişi olan oyuncuyu FM 2022’deki takımınızda görmek isteyebilirsiniz.

Giorgio Scalvini:

İtalyan takımı Atalanta’nın genç defans oyuncularından biri olan Giorgio Scalvini, 2021-22 sezonunda 13 maça çıktı ve bu maçlarda 1 gole doğrudan katkıda bulundu. Potansiyeli yüksek ve henüz 20 yaşına bile gelmemiş bir defans oyuncusu arayan FM 2022 oyuncuları için Scalvini uygun tercih olabilir.

Ben Nelson:

İngiltere’nin saygın kulüplerinden biri olan Leicester City’nin genç yeteneklerinden biri olan Ben Nelson, Premier Lig 2’deyken gösterdiği gelecek vadeden performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Henüz 18 yaşında olan genç oyuncunun çıktığı 18 maçta 1 golü bulunuyor.

William Saliba:

Genç yaşında milli takım formasını giymeye hak kazanan oyuncular arasında William Saliba da yer alıyor. Boyu 1,93 metre olan 21 yaşındaki oyuncu aynı zamanda Olympique Marsilya’da da defans hattını koruyor.

Wesley Fofana:

Premier Lig’in en taze isimlerinden biri olan Wesley Fofana, bu ligde henüz 2 maça çıkmış olmasına rağmen adını duyduğumuz oyunculardan biri haline geldi. Aktif olarak Leicester City’de görev alan Fofana, henüz 21 yaşında.

Sol bek:

Aaron Hickey:

İtalya’nın en çekişmeli ligi olan Serie A’da Bologna’nın formasını terleten Aaron Hickey, bu sezon çıktığı 30 maçta 4 gol atmayı başardı ve henüz 19 yaşında olduğu için geleceği en parlak defans oyuncularından biri olarak akıllara kazındı.

Amar Dedic:

2002 doğumlu olan genç yetenek Amar Dedic, hem Wolfsberger’in hem de Bosna-Hersek milli takımının formasını terletiyor. Bundesliga’da çıktığı 27 maçta 2 gol kaydeden oyuncunun bir önceki takımı ise ligin güçlü isimlerinden olan RB Salzburg idi.

Melvin Bard:

İlerleyen sezonlarda Fransa milli takımında görmeyi beklediğimiz Melvin Bard, OGC Nice formasıyla Fransa Kupası boyunca 3, Fransa 1. Ligi’nde ise 28 maça çıktı ve 1 gole doğrudan katkıda bulundu. Listemizin gelişime açık oyuncularından olan Bard, 21 yaşında.

Nuno Mendes:

Defans başlığının belki de en popüler gençlerinden olan Nuno Mendes, formasını giydiği PSG’de hem lig boyunca hem de Şampiyonlar Ligi’nde kendine rol bulduğu için adından söz ettirmeyi başardı. Henüz 19 yaşında olan Mendes, PSG’de kiralık olarak görev alıyor.

Luca Netz:

Listemizin en genç isimlerinden olan Luca Netz, Bundesliga’da Borussia Mönchengladbach’ın formasını terletiyor. Genç yaşına rağmen FM 2022’de 84 puanlık bir ortalaması olan oyuncu henüz 18 yaşında.

Sağ bek:

Tino Livramento:

Genç yaşında Premier Lig’i tecrübe etme şansı yakalayan bir diğer oyuncu ise Tino Livramento. Ligin köklü takımlarından Southampton’da forma giyen Livramento, şimdiye dek 27 maça çıktı ve 1 gole katkıda bulundu. Genç yetenek henüz 19 yaşında.

Calegari:

Yaşında kıyasla FM 2022’de hatrı sayılır bir ortalama puana sahip olan Calegari, listemizin en çok transfer olan oyuncularından biri. Brezilya kökenli genç oyuncu şu an Fluminense'nin formasını giyiyor.

Devyne Rensch:

2003 doğumlu olan Devyne Rensch, genç yaşına rağmen hem Hollanda milli takımında hem de popüler kulüp Ajax’ta forma giyiyor. Şimdiden 5 Şampiyonlar Ligi maçına çıkma şansı bulan genç oyuncunun ligde 1 golü bulunuyor.

Malo Gusto:

Ligue 1’in popüler gençlerinden Gusto, Lyon formasıyla birlikte şimdiye dek 25 lig maçına ve 7 Avrupa Ligi maçına çıktı. Henüz 18 yaşında olan oyuncunun içinde bulunduğumuz sezonda golü yok. FM 2022’deki ortalaması ise 81.

Vanderson:

Aynı Malo Gusto gibi Ligue 1 çatısı altında kariyerine devam eden Vanderson, Monaco’nun defans hattına katkı sağlıyor. FM 2022’de 84 puan ortalamasıyla dikkat çeken oyuncunun bu sezon 13 maçta 2 golü bulunuyor.

Defansif orta saha:

Oliver Skipp:

2000 doğumlu Oliver Skipp, 2018’den beri iddialı kulüplerden biri olan Tottenham Hotspur’un formasını giyiyor. Kulüp çatısı altında hem Premier Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde forma şansı yakalayan oyuncunun FM 2022 ortalaması ise 85.

Rafael Luis:

Listemizin en genç ismi olan Rafael Luis, aynı zamanda listenin en yüksek potansiyele sahip oyuncularından biri. 2005 doğumlu olan ve FM 2022’de 84 ortalaması genç yetenek, Benfica’nın U19 takımında görev alıyor.

Unai Vencedor:

İspanya’nın genç yeteneklerinden biri olan Unai Vencedor, içinde bulunduğumuz sezonda şimdiden Athletic Bilbao formasıyla 29 maça çıktı. 21 yaşındaki oyuncunun FM 2022 ortalaması ise 84.

Maxim Mukhin:

Rusya’nın köklü kulüplerinden biri olan CSKA Moskova’da forma giyen Mukhin, aynı zamanda Rusya milli takımı için de görev alıyor. Güncel sezonda 22 kulüp maçına çıkan oyuncu henüz gol kaydetmese de FM 2022’de 83 ortalamayla takımınız için bir opsiyon olabilir.

Manuel Ugarte:

2001 doğumlu Manuel Ugarte, Sporting Lizbon’un ve Uruguay milli takımının orta sahasında forma terletiyor. Ligde 21, Şampiyonlar Ligi’nde ise 4 maça çıkan Ugarte’nin FM 2022’deki ortalaması ise 83.

Merkez orta saha:

Moriba Ilaix:

Listemizin en yüksek potansiyeline sahip oyuncularından biri olan Moriba Ilaix, henüz 19 yaşında olmasına rağmen FM 2022’de 90 ortalamaya sahip. Gine milli takımında forma giyen genç yetenek, kulübü Valencia’da 10 maça çıktı.

Eduardo Camavinga:

Real Madrid’de adını duyurmaya yeni yeni başlayan genç oyuncu Camavinga, şimdiden çıktığı 22 maçta 2 golle köklü kulübe katkı sağlamayı başardı. FM 2022’de mevkisindeki diğer oyunculardan daha yüksel potansiyele sahip olan oyuncunun ortalaması ise 92.

Gavi:

Son dönemde adından çokça söz ettiren genç yetenek Gavi, forma giydiği Barcelona’da bu sezon şans bulduğu 28 maçta 2 golle takımına katkı sağladı. Henüz 17 yaşında olan genç oyuncunun FM 2022 ortalaması ise 90.

Samuele Ricci:

Yaşına göre oldukça yüksek potansiyel barındıran bir diğer oyuncu olan Ricci, FM 2022’de kuracağınız takım için en ideal orta saha oyuncularından biri olabilir. Torino’da forma terleten Samuele Ricci, 20 yaşında ve FM 2022’de 87 ortalamaya sahip.

Ivan Ilic:

Sırp kökenli genç oyuncu Ivan Ilic, aktif olarak İtalyan kulüp Verona için görev alıyor. Bu sezon 28 maçta 1 gol kaydeden oyuncunun FM 2022’deki ortalaması ise 86.

Sol kanat:

Giovanni Reyna:

İngiltere kökenli olsa da kulübü Dortmund sayesinde Alman ekolüyle yetişen Reyna, bu sezon şans bulduğu 10 maçta 2 gol atmayı başardı. Henüz 19 yaşında olan genç oyuncunun FM 2022’deki ortalaması ise 88.

Alberto Moleiro:

Listenin en gençlerinden biri olan Alberto Moleiro, 18 yaşında ve şimdiden bu sezon 29 maçta forma şansı buldu. Las Palmas’ta forma terleten oyuncunun FM 2022’de 87 ortalama puanı bulunuyor.

Ansu Fati:

Barcelona’nın bir diğer altın çocuğu Ansu Fati, listemizdeki en golcü gençlerden biri. La Liga’da bu sezon çıktığı 5 maçta 3 gol atan Fati, henüz 19 yaşında ve şimdiden Şampiyonlar Ligi’nde ilk golünü atmış durumda. Ansu Fati’nin FM 2022 ortalaması ise 90.

Shola Shoretire:

Geçtiğimiz sezon Manchester United’a transfer olan Shole Shoretire, profesyonel kariyerinin başlangıcını oldukça başarılı bir şekilde ilerletiyor. Yeni kulübüyle çıktığı 20 maçta 7 gole imza atan genç yetenek, 18 yaşında ve FM 2022’de 87 ortalamaya sahip.

Alan Velasco:

ABD merkezli FC Dallas’ta forma giyen Alan Velasco, MLS’te çıktığı 5 maçta 1 gol atmayı başardı. Adını çok duymamış olsak da yüksek potansiyelli bir oyuncu olduğu aşikar olan Velasco’nun FM 2022’deki ortalaması ise 86.

Sağ kanat:

Harvey Elliott:

Geçtiğimiz sezon talihsiz bir şekilde maç sırasında ayağı kırılan Harvey Elliot, beklentilerin üstünde bir iyileşme süreci geçirerek 3 ay sonra profesyonel kariyerine geri döndü ve ilk maçında takımı Liverpool’a katkı sağlamayı başardı. 19 yaşındaki genç yeteneğin FM 2022 ortalaması ise 90.

Roony Bardghji:

İsveçli oyuncu Roony Bardghji, FC Kopenhag’ta forma giyiyor ve bu sezon çıktığı 11 maçta 2 gol atmayı başardı. Henüz 16 yaşında olan genç yetenek, FM 2022’de 88 ortalamaya sahip.

Michael Olise:

Premier Lig’in gençlerinden biri olan Michael Olise, Crystal Palace formasıyla bu sezon çıktığı 23 maçta 2 gole imza attı. Football League Yılın Genç Futbolcusu ödülü de almış olan Olise’in FM 2022’deki ortalaması 86.

Bukayo Saka:

Arsenal’in vazgeçilmez oyuncularından biri haline gelen genç oyuncu Bukayo Saka, aynı zamanda İngiltere milli takımında da önemli bir yere sahip. Arsenal formasıyla bu sezon 32 maçta 10 gol atan Saka, FM 2022’de 87 ortalamayla dikkat çekiyor.

Luka Romero:

Lazio’nun gençlerinden biri olan 2004 doğumlu Romero, bu sezon forma şansı bulamamış olsa da FM 2022’de potansiyeli yüksek isimlerden biri. Romero’nun ortalama puanı ise 85.

Ofansif orta saha:

Pedri:

Barcelona çatısı altındaki bir diğer genç yetenek olan Pedri, hem La Liga’da hem de Avrupa Ligi’nde bu yıl adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Bu sezonu toplam 4 golle devam ettiren Pedri’nin FM 2022’deki ortalaması 92.

Thiago Almada:

Listemizin ikinci MLS oyuncusu Thiago Almada, bu sezon 5 maçta 1 golle takımı Atlanta United’a katkı sağladı. Kendisini FM 2022’de 87 ortalama puanı bulunuyor.

Burak İnce:

Listemizde yer alan tek Türk isim olan Burak İnce, ülkemizin köklü altyapı kulüplerinden Altınordu’da yetişti ve şu an profesyonel kariyerine Alman kulüp DSC Arminia Bielefeld’de devam ediyor. Burak’ın FM 2022’deki ortalaması ise 86.

Florian Wirtz:

Bayer 04 Leverkusen’in 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Wirtz, Bundesliga’nın en golcü gençlerinden biri olarak adından söz ettiriyor. Bu sezon 24 maçta 7 gole imza atan genç isim, Avrupa Ligi’nde çıktığı 6 maçta da 3 gol atmayı başardı.

Rayan Cherki:

Bu sezon Ligue 1’de bekleneni veremese de Avrupa Ligi’nde 4 maçta 2 gol atan Cherki, henüz 18 yaşında ve FM 2022’deki 86 ortalama puanıyla dikkat çekiyor.

Forvet:

Youssoufa Moukoko:

Oyuncu yetiştirme konusunda oldukça başarılı olan Alman kulüp Borussia Dortmund’un genç ismi Moukoko, henüz 17 yaşında ve 12 maçta 1 golle takımına katkı sağlamış durumda. Genç ismin FM 2022 ortalaması ise 93.

Gabriel Vidovic:

Bayern München II’nin gelişime açık golcü ismi Vidovic, bu sezon Regionalliga’da 27 maçta 16 golle adından söz ettirdi. 18 yaşındaki golcünün FM 2022’deki ortalaması ise 87.

Erling Haaland:

Son dönemin adından en çok söz edilen forvet oyuncularından ve golcülerinden biri olan Haaland, listemizin en golcü ismi olarak dikkat çekiyor. Bu sezon Bundesliga’da 20 maçta 18 gole imza atan genç isim, FM 2022’de 95 ortalama puana sahip.

Jason van Duiven:

Listemizin az popüler olan isimlerinden biri olan Jason van Duiven, PSV’nin U18 takımında forma giyiyor. 17 yaşındaki genç isim, FM 2022’de 86 ortalamayla dikkat çekiyor.

Dane Scarlett:

Tottenham’ın gençlerinden biri olan Dane Scarlett, bu sezon pek fazla forma şansı bulamamış olsa da FM 2022’de potansiyelli bir futbolcu olarak göze çarpıyor. Kendisinin ortalama puanı 86 ve yaşı henüz 18.

Bu yazımızda köklü simülasyon oyunu Football Manager’ın son oyunundaki genç yetenekleri ele aldık. Siz de FM 2022 ile ilgili görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorum olarak bizimle paylaşabilirsiniz.