For Honor Sistem Gereksinimleri Nedir?

Orta Çağ fantazi oyun temasını aksiyon ve dövüş türleriyle başarılı bir şekilde harmanlayan For Honor, tarihin bilinen savaşçılarını sistemlerimize getiriyor. Hem oynanış tarzı hem de grafikleri ile ortaya başarılı bir iş koyan For Honor’ın sistem gereksinimlerine hep beraber yakından bir göz atıyoruz.

2017 yılında Ubisoft tarafından PlayStation 4, Xbox One ve PC için eş zamanlı yayınlanan For Honor, hâlâ hem grafik hem de oynanış yönünden eskimeyen oyunlardan bir tanesi. Dünya genelindeki çeşitli mitolojilerden esintiler taşıyan ve bunları gerçek Orta Çağ temaları ile harmanlayan oyun, 2017 yılının En İyi Dövüş Oyunu ödülünü de evine götürmüştü.

Dört farklı sınıfa ve onlarca farklı kahraman ev sahipliği yapan For Honor, bir nevi Mortal Kombat oyunlarındaki kombo çeşitliliğini ve dövüş atmosferini daha serbest bir dünyaya entegre ediyor, tüm bunları üçüncü şahıs bakış açısıyla (TPS) bizlere sunuyor. Gelin hep beraber For Honor sistem gereksinimlerine ve oyunun genel detaylarına yakından bakalım.

For Honor sistem gereksinimleri:

Minimum: İşletim sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64 bit versiyonları) İşlemci: Intel Core i3-550, AMD Phenom II X4 955 veya benzerleri Bellek: 4 GB RAM Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 660/GTX 750 Ti/GTX 950/GTX 1050 veya AMD Radeon HD 6970/ HD 7870/ R9 270/ R9 370/ RX 460 (2 GB VRAM ve üzeri) Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

Önerilen: İşletim sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64 bit versiyonları) İşlemci: Intel Core i5-2500K, AMD FX-6350 veya benzerleri Bellek: 8 GB RAM Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 770/GTX 970/GTX 1060 veya AMD Radeon R9 280X/R9 380/RX 470 (3 GB VRAM ve üzeri) Depolama: 40 GB kullanılabilir alan



For Honor her ne kadar grafik yönünden 2020 çıkışlı birçok AAA oyundan geri kalmasa da sistem gereksinimleri tarafından kullanıcıları genel olarak üzmüyor. GTX serisinin nispeten eski kartlarını isteyen For Honor, yine günümüz standartlarına göre eski sayılacak işlemciler ile de rahatlıkla oynanabiliyor. Önerilen gereksinimlerde yer alan 8 GB RAM, 2. nesil i5 bir işlemci ve GTX 970 ekran kartları veya türevleri; özellikle ikinci el pazarında rahatlıkla bulunabilen parçalar olarak karşımıza çıkıyor.

For Honor oynayabileceğiniz bir bilgisayarın fiyatı ne kadar?

Aslında For Honor gibi orta ve alt segmentte sistem gereksinimleri sunan bir oyunu oynayabilecek bilgisayarın, oldukça düşük fiyatlı olmasını bekleriz. Fakat güncel döviz kuruyla beraber ne yazık ki bilgisayar ve donanım fiyatları da fırlamış durumda. Bu nedenle For Honor oynayabileceğimiz giriş seviyesi oyuncu dizüstü bilgisayarlarına baktığımızda bizleri 8.500 - 9.000 TL arasında fiyatlar karşılıyor. Bu nedenle doğal olarak birçok kullanıcı masaüstü sistem toplamaya yöneliyor.

Masaüstü oyuncu sistemlerine baktığımızda ise hazır sistemlere yönelirsek bizleri; monitör dâhil üçüncü nesil i5 işlemcili ve RX 550 ekran kartlı sistemler karşılıyor. Bu masaüstü bilgisayarların fiyatı ise 4.000-5.000 TL arasında değişiyor. İkinci el olarak sistem toplamak istediğimizde ise GTX 770’li ve Ryzen 3 1300X işlemcili ve 8 GB RAM’li ortalama bir bilgisayar monitörsüz olarak 2.000 - 2.500 TL civarında toplanabiliyor.

For Honor karakter grupları ve karakterleri:

Orta Çağ temalı savaşçıları içeren ve bunları mitik öğeler ile harmanlayan For Honor, 4 farklı savaşçı sınıfına ve bu sınıfların içerisinde bulunan birçok karaktere ev sahipliği yapıyor. Oyun ilk olarak 2017’de piyasaya sürüldüğünde; Knights, Samurai ve Vikings olmak üzere sadece 3 farklı karakter sınıfı vardı. Fakat 2018 yılında gelen DLC ile oyuna Çin kültürünü yansıtan Wu Lin karakter sınıfı da eklendi. For Honor’ın 4 farklı karakter sınıfına ait olan savaşçıları ise şu şekilde listeleniyor:

Knights: Warden, Conqueror, Peacekeeper, Lawbringer, Centurion, Gladiator, Black Prior, Warmonger.

Warden, Conqueror, Peacekeeper, Lawbringer, Centurion, Gladiator, Black Prior, Warmonger. Vikings: Raider, Warlord, Berserker, Valkyrie, Highlander, Shaman, Jormungandr.

Raider, Warlord, Berserker, Valkyrie, Highlander, Shaman, Jormungandr. Samurai: Kensei, Shugoki, Orochi, Nobushi, Shinobi, Aramusha, Hitokiri.

Kensei, Shugoki, Orochi, Nobushi, Shinobi, Aramusha, Hitokiri. Wu Lin: Tiandi, Jiang Jun, Nuxia, Shaolin, Zhanhu.

Bu denli fazla oynanabilir karakterin olması hâliyle oyuna büyük oranda bir çeşitlilik kazandırıyor ve oyuncuların oynama süreleri otomatik olarak artıyor. Fakat karakterler çok çeşitli olsa da bu karakterin temel özellikleri genelde aynı oluyor. Yani bu karakterler; tank, suikastçi, kılıççı tarzı temel özelliklere sahip kahramanlar olarak tekrar ediyorlar. Bu da oyunun çeşitliliğinin yanı sıra For Honor’a oynanış kolaylığı da kazandırıyor.

For Honor neden beğeniliyor?

For Honor tamamen kendine has ve özgün bir oyun desek ne yazık ki doğru olmaz. Fakat For Honor yine de başarılı olan ve sevilen bir oyun. Bunun en temel nedenlerinden biri ise Orta Çağ temalı oyunların genel olarak çok sevilmesi. For Honor da Orta Çağ’ın en çok sevilen öğelerinden olan savaşçılarını alıp farklı kültürlerden bu efsanevi savaşçıları tek bir çatı altına topluyor. Bu da yetmezmiş gibi bu farklı kültürleri yine farklı kültürlerden mitolojiler ile birbirine bağlıyor.

Oynanış yönünden de oldukça fazla çeşitlilik sağlayan For Honor, kombolardan kombolara koşacağınız ve her karakteri öğrenirken yeni bir deneyim kazanacağınız bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Durum böyle olunca For Honor hem kaliteli dövüş oynanışına hem de keyifli bir hikâyeye sahip oluyor. Bu özellikler ise For Honor’a karşı oluşan beğeninin temelini oluşturuyor.

For Honor oynanış videosu:

Çıkış tarihinin üzerinden birkaç yıl geçmesine rağmen hâlâ sevilen ve popülerliğini koruyan For Honor’ın sistem gereksinimlerine ve bazı detaylarına yakından baktığımız içeriğimizin sonuna geldik. Farklı karakterleri, oyun modları ve haritaları ile oyun heyecanını ilk günkü gibi yüksek tutmayı hedefleyen For Honor, aksiyon ve dövüş oyunu severlerin favori oyunlarından biri olmayı başarıyor. Sizler For Honor hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.