Ford Bronco’nun Resmi Tanıtım Tarihi Duyuruldu

Ford, resmi Instagram hesabından yaptığı açıklamada, merakla beklenen yeni modeli Bronco’nun çıkış tarihini açıkladı. Aracın resmi tanıtımı 9 Temmuz’da gerçekleştirilecek.

Vahşi, geri dönüyor. En azından Ford’un resmi Instagram hesabından yaptığı Bronco duyurusuna göre. Yeni Ford Bronco, 9 Temmuz’da resmen tanıtılmış olacak. Aracın lansmanı daha önce defalarca ertelenmişti.

Bu yılın en çok merak edilen modellerinden biri olan 2020 Ford Bronco, koronavirüsün azizliğine uğrayan araçlardan biri olmuştu. Aracın sürekli ertelenen tanıtımı en sonunda gerçekleştirilecek ve tamamen dijital olarak gerçekleştirilecek.

Ford Bronco çarşıyı karıştırmaya geliyor

2020 Ford Bronco’nun bu kadar merak edilmesinin altında ise Amerikan devinin yarattığı gürültü patırtı var. Kendi segmentinde dengeleri değiştirmeye karar veren Ford’un COO’su Jim Farley, Bronco’nun Wrangler’dan daha iyi olacağını söylemişti. Bilindiği gibi Jeep Wrangler segmentin lideri olarak biliniyor.

Söylentiler, aracın pek çok farklı motor seçeneğiyle birlikte geleceği yönünde ilerliyor. Bu seçeneklerden biri 2,3 litrelik EcoBoost motor olacak. Bir diğer alternatif ise Ranger’dan gelen 2,7 litrelik V6 motor olacak. Otomobilde dizel ve V8 seçenekler de olması bekleniyor.

Şimdilik otomobilin Avrupa’ya gelmeyeceği belirtilmişti. Bunun anlamı da aracın en azından şu anda ülkemizde satışa çıkmayacağı yönünde. Tabii gelecekte bu durum değişebilir. Yeni otomobilin satışa çıkmasıyla birlikte olaylar değişim gösterebilir.

Arazi araçlarında yoğun mücadele

Son dönemde arazi araçları arasında yoğun bir rekabet yaşanıyor. Jeep Wrangler, performans açısından güçlü olsa da güvenlik testlerinden aldığı puanlar oldukça kafa karıştırıcı oldu. Genel puanlamasına baktığımızda ise araç en iyi tabirle vasatın üstü performans sergiliyor.

Yeni otomobilin tanıtım etkinliğinde hakkında daha fazla detay edinebileceğiz. Aracın performans ve motor bilgilerine ek olarak iç tasarımına ve fiyatlarına ait bilgiler elde edeceğiz. 9 Temmuz’da yapılacak tanıtımdan sonra bu bilgileri sizlere sunacağız.