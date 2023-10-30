Ford'un, pick-up F-150 ve SUV modeller Bronco Sport ve Edge'i Türkiye'ye getireceği açıklandı. Araçların satışı, 2023 sonu itibarıyla başlayacak.

Ülkemizde de popüler bir marka olan Ford, Türkiye’deki otomobil tutkunlarını sevindirecek bir hamle yapacağını açıkladı. Gazeteci Taylan Özgür Dil’in aktardığına göre ABD’li otomobil devi, Bronco Sport, Edge ve F-150 modellerini Türkiye’ye getirecek.

“Özgürlük Makineleri” olarak adlandırılan bu otomobillerin, 2023 yılının sonu itibarıyla Türkiye’de satışa sunulmaya başlayacağı ifade edildi.

İlk başta model başı 70 adet satılacak

Ford F-150

Dil’in haberine göre otomobillerin geleceği haberi, Güney Afrika’da gerçekleştirilen bir etkinlikte verildi. Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk, Türkiye olarak bazı inisiyatifleri aldıklarını ve “Özgürlük Makineleri” felsefesiyle Ford’un maceracı ruhunu yansıtan bu modelleri ülkemize getirme kararı aldıklarını ifade etti.

Ford Bronco Sport

Gelen bilgilere göre Bronco Sport, Edge ve F-150, ilk etapta model başına 70 adet olarak satışa sunulacak. Ancak talebin yüksek olması hâlinde, homologasyon süreçlerinin başlayabileceği ve daha fazla adetin satılabileceği söyleniyor.

Ford Edge

Bunlar dışında elektrikli pick-up F-150 Lightning için çalışmaların olduğu ve 2024’te çok daha fazla Ford modelin ülkemizde satışa sunulacağı da gelen bilgiler arasında yer aldı.