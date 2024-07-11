Ford, yeni elektrikli otomobili Capri'yi resmen tanıttı. Avrupa pazarını hedef alan crossover, etkileyici özelliklerle donatıldı. Peki Ford Capri, tüketicilere neler vadediyor?

ABD'nin köklü otomobil üreticilerinden Ford, düzenlediği bir etkinlikte "Capri" olarak isimlendirdiği yeni elektrikli otomobilini tanıttı. Aslında Capri ismi, firmanın geçmişte ürettiği bir modelde de kullanılmıştı. Ancak yeni Capri ile eski Capri arasında en ufak bir benzerlik yok.

Bir crossover olarak tasarlanan yeni Capri, oldukça modern bir tasarım dilini benimsiyor. Bu bağlamda; ön ve arka kısımda gördüğümüz barlar, LED aydınlatmalara ev sahipliği yapıyor. Volkswagen'in MEB platformu üzerine inşa edilen Capri, boyutları açısından Volkswagen ID.5'e benzerlik gösteriyor.

Karşınızda Ford Capri

Ford Capri'nin iç tasarımı da oldukça modern bir yapıya sahip. Bu bağlamda; araçta tam dijital gösterge ekranı görüyoruz. 14.6 inç boyutlu bilgi-eğlence ekranı ise dikey olarak yerleştirilmiş ve bu ekranın iç kısmı, ekstra torpido gözü olarak kullanılabilecek. Arka koltukları kapattığınız zaman 1.500 litrelik oldukça geniş bir bagaj alanı ile karşılaşılıyor.

Kaput altına baktığımızda Ford'un oldukça geniş bir kitleye hitap edebileceğini söyleyebiliriz. Çünkü Capri, temel versiyonda 282 beygir gücü ve 545 Nm tork üreten bir motor görüyoruz. Çift motorlu versiyonda ise 335 beygir gücü ve 680 Nm tork üreten oldukça güçlü bir motor seçeneği sunulacak. Tek motorlu versiyon 630 kilometre, çift motorlu versiyon ise 600 kilometre menzil sunacak.

Ford'un açıklamasına göre Capri, Almanya'da üretilecek ve doğrudan Avrupa pazarına hitap edecek. Aracın başlangıç fiyatı ise 51.950 euro olarak açıklandı. Ancak şirket, resmî satışların ne zaman başlayacağına ilişkin bir şey söylemedi.