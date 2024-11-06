Ford'un kasım ayı güncel fiyat listesi paylaşıldı. Peki sıfır kilometre Ford otomobillerin fiyatları ne durumda?

Türkiye'de sevilen markalar arasında yer alan Ford, kasım ayı güncel fiyat listesini paylaştı. Marka bu ay zam yapmadı ancak Focus'ta daha önce satılan bazı modellerin satıştan kaldırılması, aracın başlangıç fiyatının yükselmesine neden oldu.

Peki Ford'un açıkladığı Kasım 2024 fiyat listesi, ne durumda? Gelin hep birlikte bakalım.

Ford araba fiyatları - Kasım 2024

Model Ekim Başlangıç Fiyatı Kasım Başlangıç Fiyatı Yeni Puma 1.475.800 TL 1.475.800 TL Focus 1.504.900 TL 1.620.200 TL Kuga 2.038.100 TL 2.038.100 TL Mustang Mach-E* 2.958.000 TL 2.958.000 TL

*2023 model yılı olarak satışı devam etmektedir.

Yeni Puma fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0L EcoBoost 125PS, Hibrit Titanium, Manuel 1.475.800 TL 1.0L EcoBoost 125PS, Hibrit Titanium, Otomatik 1.613.400 TL 1.0L EcoBoost 95PS, Benzinli ST-Line X, Otomatik 1.804.900 TL

Focus fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, Hibrit Hatchback - Yeni Active Stil, Otomatik 1.807.300 TL 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, Hibrit Hatchback - Yeni Active X, Otomatik 1.874.600 TL 1.5L EcoBlue 115PS, Dizel Sedan - Yeni Titanium Stil, Otomatik 1.620.200 TL 1.5L EcoBlue 115PS, Dizel Sedan - Yeni Titanium X, Otomatik 1.826.700 TL 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, Hibrit Station Wagon - Yeni Active X, Otomatik 1.897.000 TL 1.5L EcoBlue 115PS, Dizel Station Wagon - Yeni Active Stil, Otomatik 1.831.200 TL 1.5L EcoBlue 115PS, Dizel Station Wagon - Yeni Active X, Otomatik 1.898.500 TL 1.5L EcoBlue 115PS, Dizel Station Wagon - Yeni Titanium X, Otomatik 1.862.600 TL

Kuga fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L EcoBoost 186PS, Benzinli Titanium, Otomatik 2.096.500 TL 1.5L EcoBoost 186PS, Benzinli ST-Line, Otomatik 2.376.600 TL 1.5L EcoBoost 186PS, Benzinli ST-Line X, Otomatik 2.495.700 TL 1.5L EcoBoost 186PS, Benzinli Titanium ST, Otomatik 2.038.100 TL

Mustang Mach-E fiyatları - Kasım 2024