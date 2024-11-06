Türkiye'de sevilen markalar arasında yer alan Ford, kasım ayı güncel fiyat listesini paylaştı. Marka bu ay zam yapmadı ancak Focus'ta daha önce satılan bazı modellerin satıştan kaldırılması, aracın başlangıç fiyatının yükselmesine neden oldu.
Peki Ford'un açıkladığı Kasım 2024 fiyat listesi, ne durumda? Gelin hep birlikte bakalım.
Ford araba fiyatları - Kasım 2024
|Model
|Ekim Başlangıç Fiyatı
|Kasım Başlangıç Fiyatı
|Yeni Puma
|1.475.800 TL
|1.475.800 TL
|Focus
|1.504.900 TL
|1.620.200 TL
|Kuga
|2.038.100 TL
|2.038.100 TL
|Mustang Mach-E*
|2.958.000 TL
|2.958.000 TL
*2023 model yılı olarak satışı devam etmektedir.
Yeni Puma fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0L EcoBoost 125PS, Hibrit
|Titanium, Manuel
|1.475.800 TL
|1.0L EcoBoost 125PS, Hibrit
|Titanium, Otomatik
|1.613.400 TL
|1.0L EcoBoost 95PS, Benzinli
|ST-Line X, Otomatik
|1.804.900 TL
Focus fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0L mHEV EcoBoost 155PS, Hibrit
|Hatchback - Yeni Active Stil, Otomatik
|1.807.300 TL
|1.0L mHEV EcoBoost 155PS, Hibrit
|Hatchback - Yeni Active X, Otomatik
|1.874.600 TL
|1.5L EcoBlue 115PS, Dizel
|Sedan - Yeni Titanium Stil, Otomatik
|1.620.200 TL
|1.5L EcoBlue 115PS, Dizel
|Sedan - Yeni Titanium X, Otomatik
|1.826.700 TL
|1.0L mHEV EcoBoost 155PS, Hibrit
|Station Wagon - Yeni Active X, Otomatik
|1.897.000 TL
|1.5L EcoBlue 115PS, Dizel
|Station Wagon - Yeni Active Stil, Otomatik
|1.831.200 TL
|1.5L EcoBlue 115PS, Dizel
|Station Wagon - Yeni Active X, Otomatik
|1.898.500 TL
|1.5L EcoBlue 115PS, Dizel
|Station Wagon - Yeni Titanium X, Otomatik
|1.862.600 TL
Kuga fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5L EcoBoost 186PS, Benzinli
|Titanium, Otomatik
|2.096.500 TL
|1.5L EcoBoost 186PS, Benzinli
|ST-Line, Otomatik
|2.376.600 TL
|1.5L EcoBoost 186PS, Benzinli
|ST-Line X, Otomatik
|2.495.700 TL
|1.5L EcoBoost 186PS, Benzinli
|Titanium ST, Otomatik
|2.038.100 TL
Mustang Mach-E fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|198kW, Elektrikli
|Premium, Otomatik
|3.381.000 TL
|198kW, Elektrikli
|Select, Otomatik
|2.958.000 TL
|216kW, Elektrikli
|Premium, Otomatik
|3.635.500 TL
|258kW, Elektrikli
|Premium, Otomatik
|4.146.700 TL
|358kW, Elektrikli
|GT, Otomatik
|4.527.400 TL