Ford, koronavirüs salgını nedeniyle polis araçlarında ilginç bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Araçların içini 15 dakika boyunca 56 derece ısıtmayı planlayan Ford, polislerin sağlığını korumak için kollarını sıvamış gibi görünüyor.

Bilindiği üzere sıcak havalarda arabaların direksiyonu ve torpidosu, dokunan kişinin ellerinin oraya yapışacağını düşündürecek kadar ısınıyor. Arabaya binince yüze sıcak havanın çarptığı bu zamanlarda, klima çalıştırmadan seyahat etmek neredeyse imkânsız. Bunun bir avantaj olabileceğiyse yeni yeni keşfediliyor.

ABD'deki polis araçlarında, sıcak havalarda yaşanılan bu durumdan esinlenerek özel bir düzenek üzerinde çalışıyor. Çalışmaları yürüten şirket Ford. Polislerin kullandığı, 2013/2019 yılları arasında üretilen SUV sınıfı araçlar, içlerinde araçları koronavirüsten arındıracak bir ısıtma sistemi barındıracak.

Ford, polis arabalarına çölü aratmayacak bir ısıtma sistemi ekleyecek:

Polislerin kullanacağı bu arabalarda sağlık önemlerini almak şart. Bu nedenle eklenecek sistem, arabada koronavirüs olması olasılığına karşı arabayı 15 dakika boyunca 56 dereceye kadar ısıtacak. Güney Kaliforniya’daki Ölüm Vadisi’nin en sıcak gününden bile daha sıcak olan bu sıcaklık, arabadaki koronavirüsleri öldürmeye yetecek.

Arabanın içindeki bu mod aktif edildikten sonra aracın güç aktarım organları ve klima kontrol sistemleri birlikte çalışarak yolcu bölümünün sıcaklığını hızlı bir şekilde yükseltmeye başlayacak. Yazılım, motoru yüksek bir seviyeye kadar ısıtacak. Ardından ısı ve fan sistemlerini en yüksek seviyeye çeken program, arabanın iç sıcaklıklarını izleyecek. Uygun sıcaklık yakaladığında (56 derece), sıcaklık 15 dakika boyunca korunacak.

Ford’un koronavirüsle mücadele için yaptığı tek şey bu değil. ABD'deki diğer araba üreticilerinin de salgınla savaşa destek olduğu bu günlerde Ford, farklı yollarla destek sunmaya devam ediyor. Mart ayında üretim tesislerini kapatan Ford, GE Healthcare ile iş birliği yaparak tıbbi ekipman üretmeye başlamıştı.

Ohio State Üniversitesi’nin mikrobiyoloji laboratuvarından Jeff Jahnes ve Jesse Kwiek, polis araçlarını 56 derecede 15 dakika bekletmenin, yüzeydeki viral konsantrasyonunu %99 oranında azalttığını bildirdi. Ford'un polis araçlarından sorumlu yöneticisi Stephen Tyler, yaptığı açıklamada "Kolluk kuvvetleri, ambulansın bulunamayacağı bazı durumlarda acil müdahale görevlisi olarak gönderiliyor" dedi. Bu durumda geliştirilen bu mühendislik harikası dahiyane çözümün, ABD'deki polislerin görevlerini daha güvenli yapmasını sağlayabileceğini söyleyelim.