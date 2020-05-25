Rusya merkezli özel bir Ford yetkili servisi olan "Ford-Market", şu sıralar Focus Speedster modeli ile gündemde. Şirketin özel yapım aracının kapıları, camları ve tavanı bulunmuyor. Ancak araç, gerek iç gerekse dış tasarımıyla kendisine hayran bırakıyor.

ABD merkezli otomobil üreticisi Ford, sektörün en önemli isimlerinden bir tanesi. Şirket, geçmişten günümüze piyasaya sürdüğü araçlarla milyonlarca sürücüyü kendisine hayran bırakmayı başardı. Ayrıca şirkete sıkı sıkıya bağlı olan bir kitlesi de var ve bu kitle, Ford markalı araçlardan hem vazgeçmiyor hem de bu araçları benzersiz hale getirebilmek için elinden geleni yapıyorlar.

Rusya'nın St. Petersburg bölgesinde "Ford-Market" isimli özel bir yetkili servis var. Şirket daha çok, Ford markalı araçlara yaptığı modifikasyon işlemleri ile ön plana çıkıyor. Çünkü Ford-Market'in elden geçirdiği araçlar, orijinal modellerden hayli farklı görünüyor. Bu bağlamda şirketin dikkat çeken yapımlarından bir tanesi de "Focus Speedster".

Karşınızda özel yapım Ford Focus Speedster

Ford-Market ekibi tarafından hazırlanan Focus Speedster, alışageldiğimiz Ford modellerinden hayli farklı. Aslına bakacak olursak bu araç, yollarda gördüğümüz hemen her araçtan daha farklı. Çünkü bu aracın kapıları yok. Ayrıca üst tavanı ve ön camı da yok. Özelleştirilmiş bir cabrio olarak karşımıza çıkan Focus Speedster, sadece iki kişinin binebileceği bir şekilde dizayn edilmiş.

Bu özel yapım Focus Speedster'in koltuklarının arkasına yerleştirilmiş olan çıkıntılar, Ferrari Monza SP2 ve McLaren Elva gibi modellerden feyz alınarak hazırlanmış. Aracın iç tasarımı için de özel bir çalışma sarfeden Ford-Market ekibi, alıştığımız Ford tasarımını bir spor otomobil tasarımına dönüştürmüş durumda.

Ford-Market ekibinin hazırladığı özel yapım aracın pek çok detayı, Focus'un sedan versiyonları ile benzerlik gösteriyor. Ancak araç, bir bütün olarak kesinlikle benzersiz bir otomobil. Bu el emeği göz nuru Focus Speedster, Ford hayranlarının hafızalarından kolay kolay silinmeyecek gibi görünüyor.