Ford'un Gerçek Ralli Pilotları Esporcularla Karşı Karşıya

Salgını önlemeye yönelik yapılan düzenlemelerden her spor dalı gibi yarış sporları da etkilendi. Ford Türkiye ise gerçek ralli pilotları ile ralli simülasyonlarında boy gösteren esporcuları karşı karşıya getirecek. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel yarış canlı olarak yayınlanacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. https://youtu.be/y1jhrnSpQAMyapılamayan spor müsabakaları ise espor alanına taşınmaya devam ediyor. Profesyonel sporcular, simülasyonlarla ya da oyunlarla profesyonel esporcular ile karşılaşıyor.

Profesyonel ralli pilotlarından oluşan Castrol Ford Team Türkiye ise 19 Mayıs'a özel bir etkinlikle karşımıza çıkacak. Ford’un gerçek ralli pilotları, iRacing platformundaki simülasyon ortamında ralli esporcularıyla karşı karşıya gelecek.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Yarışı YouTube’dan canlı olarak yayınlanacak:

Castrol Ford Team Türkiye ralli pilotları Murat Bostancı, Ali Türkkan, Ümit Can Özdemir, Emre Hasbay ve Can Sarıhan, bu kez kozlarını simülasyon ortamında esporculara karşı kullanacak. Espor cephesinde ise Ford takımının karşısına Mervan Tepelioğlu, Buğra Akpınar, Atakan Tarkan, Ozan Ülkügil ve Emir Aşarı çıkacak.

2005’ten bu yana Türkiye’de Formula 1 yarışlarının naklen sunuculuğunu yapan Serhan Acar, gerçek ralli pilotlarıyla esporcuların sanal mücadelesini yine canlı anlatımla izleyicilere sunacak.

Yarış öncesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel bir sanal kortej de gerçekleştirilecek. Hem kortej hem de yarış, Ford Türkiye’nin resmi YouTube kanalından 19 Mayıs 2020'de saat 16.00’da canlı olarak yayınlanacak.