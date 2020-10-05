İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre 13-15 Kasım tarihlerinde İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek Formula 1 İstanbul Grand Prix, seyircisiz olacak.

Dünyanın en popüler motor sporları organizasyonu olan Formula 1, 9 yıllık aranın ardından kasım ayında yeniden Türkiye’ye geri dönüyor. Yarış tutkunları, 13-15 Kasım tarihlerinde İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek F1 İstanbul Grand Prix’i büyük bir heyecanla bekliyorlar desek çok da abartmış olmayız.

Yarış tutkunlarını İstanbul Park’ta bir araya getirecek olan F1 İstanbul Grand Prix’in biletleri, 15 Eylül itibarıyla satışa sunulmuştu ve 14 farklı kategoride satışa sunulan biletlerin fiyatları 120 TL ile 2.750 TL arasında değişiklik gösteriyordu. Üstelik kampanyalı fiyattan bilet alanların 90 TL’ye F1 İstanbul Grand Prix’e şahit olma imkanı da bulunuyordu.

İstanbul Valiliği tarafından yaklaşık bir saat önce yayımlanan basın açıklaması, F1 İstanbul Grand Prix için sabırsızlanan Formula 1 hayranlarının hevesini kursağında bıraktı desek yeridir. Zira İstanbul Valiliği’nin açıklamasına göre 13-15 Kasım tarihlerindeki F1 İstanbul Grand Prix, seyircisiz olarak gerçekleştirilecek.

İstanbul Valiliği’nin Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 açıklaması:

“Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında;

İstanbul İl Pandemi Kurulunun almış olduğu 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek “Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılması” yönündeki tavsiye kararı uyarınca 05.10.2020 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir.”