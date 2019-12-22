Epic Games, uzun zamandır merakla beklenen Fortnite oyununun 11.31 sürümünü yayınladı. Bilindiği gibi şirket bir süredir oyunculara inisiyatif tanıma yolunda sağlam adımlarla ilerliyordu. Son sürümde gelen Battle Lab özelliğiyle artık oyuncular kendi battle royale adalarını oluşturabilecek.

Yeni sürümle birlikte oyuna eklenen Battle Lab özelliği oyuncuların artık aşina olduğu Playground özelliğinden farklı olarak yeni dünyalar ve oyunlar yaratmak yerine, oyuncuların kendi kurallarını belirlemesine olanak sağlayarak, yepyeni bir oyun deneyimi sunma konusunda oldukça iddialı görünüyor.

İlk okuduğunuzda aslında iki özellik arasındaki ayrım size de çok net değil gibi göründü öyle değil mi? O zaman gelin önce konuyu biraz daha detaylandıralım, sonra da yeni özelliğe daha yakından bakalım.

Playground, oyunculara battle royale adasının tümüne erişim hakkı sağlarken Battle Lab, oyunculara battle royale oyunları yaratma imkanı sağlıyor. Yani kullanıcılar artık oyunda daha fazla inisiyatif alabilecek ve çeşitli kombinasyonlarla oyunu kendilerine özel hale getirebilecek. Bu etkiler düşünüldüğünde oyuncuların oldukça hoşuna gidecek özellikler olduğu gözden kaçmıyor. Unutmadan söyleyelim, Epic Games geçtiğimiz haftalarda oyunun görselleri, harita kısımları, ilerleme sistemine de büyük ölçüde yenilik getirmişti.

Battle Lab tam olarak nedir?

Yeni özellik sayesinde oyuncular toplamda 15 arkadaşı için kendi battle royale modunu oluşturabiliyor ve ayrıca varsayılan ayarları kullanarak yapılacak eşleşmelere de imkan sağlanmış oluyor. Oyunda yer alan senaryolar arasında oyuncuların aşina olduğu Bot Grenade, yer çekimi seviyesi ayarları, sınırlı zaman modları, düşüş hasarları ayarları gibi seçenekler öne çıkıyor ve bu seçenekler sayesinde oyun aslında tamamen yeni bir oyunmuş gibi deneyimlenebiliyor.

Battle Lab özelliğinin yanında yeni sürümle beraber mobil cihaz kullananlar da dahil olmak üzere bir dizi hata düzeltmesi ile birlikte geldi. Epic Games yeni özelliklerle daha iyi bir oyun vadetmesinin yanında mobil oyuncular için henüz giderilemeyen birtakım sorunların iyileştirileceği sinyalini de vererek beklentiyi yüksek tutmaya devam ediyor.