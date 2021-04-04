Fortnite'a Bruno Mars'ın Hazırladığı Bir Dans Figürü Geldi

Fortnite'a koreografisi Bruno Mars tarafından oyuna özel olarak hazırlanan bir dans figürü eklendi. Dileyen oyuncular, 500 V-Buck ödeme yaparak Bruno Mars dans figürüne sahip olabilecekler.

Son birkaç yıldır popülaritesinden bir şey kaybetmeyen hayatta kalma oyunu Fortnite, zaman zaman oyuna eklenen yeni dans figürleri ve karakterlerle oyuna renk katıyor. Şimdiye kadar popüler pek çok dans akımının yanında Rick Astley, BTS, Drake ve The Weeknd gibi isimlerin de çeşitli figürleri oyuna eklenmişti ve gelen son haberlere göre bu isimler arasına Bruno Mars da ekleniyor.

Eklenen bu yeni dans figürünün şimdiye kadar karşımıza çıkanlardan en önemli farkı ise oyun için özel olarak tasarlanmış bir koreografisi olması. Epic Games tarafından yapılan açıklamaya göre Mars, bu koreografiyi oyunculara ve Fortnite'a özel 'benzersiz bir ifade' olarak hazırlamış.

Fortnite'a şimdiye kadar eklenen dans figürleri genellikle TikTok, YouTube gibi platformlarda ya da çeşitli müzik videolarında viral olmuş dans hareketlerinden oluşuyordu. Örneğin geçtiğimiz haftalarda 2012 yılında hayatımıza giren Gangnam Style dans figürü oyuna eklenmişti.

Bruno Mars, figürlerini sergilediği bir video da paylaştı:

Bruno Mars'ın videosunun yer aldığı tweet'i göremiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

Yeni dans figürü, adını Bruno Mars ve Anderson Paak'ın yeni grubu Silk Sonic'in ilk single'ı olan Leave the Door Open'dan alıyor. Mars, dans eden bir Fortnite karakterinin yanında koreografiyi sergilediği bir video paylaştı. Videoda arkada ise Leave the Door Open çalıyor.

Leave the Door Open şu an için oyun içi mağazada satışta ve dileyen tüm oyuncular bu eğlenceli dans figürünü 500 V-Bucks karşılığında satın alabiliyor.