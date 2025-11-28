Fortnite'a Kill Bill Geliyor! Daha Gelmeden Sansürlendi [Video]

Fortnite'a 30 Kasım'da çıkacak 7. Bölüm ile birlikte Kill Bill iş birliği de gelecek. Bu kapsamda Quentin Tarantino'nun hayalindeki bir Kill Bill hikâyesi gösterime girecek. İşte bu iş birliğinin fragmanında Kill Bill'e sansür uygulandığı görüldü.

Battle Royale başta olmak üzere içinde sunduğu farklı türden oyunlar ve yaptığı iş birlikleriyle dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri olan Fortnite, 29 Kasım günü düzenlenecek etkinliğiyle 6. bölüme resmen veda edecek.** 7. Bölüm 1. Sezon da 30 Kasım itibarıyla** oyuncular tarafından erişilebilir olacak.

Fortnite’ın 7. Bölümü’nde de birçok farklı iş birliği göreceğiz. Bunlardan belki de en çok dikkat çekeni Quentin Tarantino’nun ikonik filmi** Kill Bill olacak.** Oyuncular, Kill Bill temalı skin’ler başta olmak üzere filmlerden esinlenen birçok unsura yeni sezonda ulaşabilecek. Aynı zamanda Tarantino’nun hiç çekmediği bir Kill Bill hikâyesi de Fortnite üzerinden hayat bulacak.

Fortnite Kill Bill iş birliğinde sansür

Önümüzdeki günlerde Kill Bill’in Fortnite’a gelişi öncesinde bu iş birliğiyle ilgili yeni bir fragman yayımlandı. Geçtiğimiz gün yayımlanan fragmanda da dikkat çeken bir şey vardı. Öyle ki fragmanda Kill Bill filmlerinden gördüğümüz Pussy Wagon isimli kamyonet sansürlendi. Fortnite’ın her türden yaşa hitap etse de çocuk oyuncu sayısı fazla olduğundan bu pek şaşırtıcı değil.

Pussy Wagon isimli kamyonet, İngilizce’de cinsel çağrışımlar yapan bir isme sahip. İşte Fortnite da bu yüzden ikonik kamyonetin arkasında yer alan ismi değiştirmiş. Kamyonetin arkasındaki isminde bir kedi ve ardından “Wagon” ifadesi kullanılmış. Bu da herkese daha uygun hâle getirilmesini sağlamış.

Tabii ki Fortnite’ta Kill Bill’deki gibi kanlı sahneler görmeyeceğiz. Ancak Uma Thurman’ın ikonik “Gelin” karakteri oyunda yer alacak. Öte yandan Yuki isimli karakteri de göreceğiz. Fragmandan bu iş birliği kapsamında neler göreceğimize dair bazı sahnelere ulaşabilirsiniz.

“Kayıp Bölüm: Yuki’nin İntikamı” ismi verilen hikâyede Tarantino’nun hayali olan bir Kill Bill hikâyesi anlatılacak. Yuki’nin Gelin’in peşine düşerek intikamı almaya çalışması konu edinecek. Bu hikâye, 7. Bölüm’ün çıkışının ardından 30 Kasım TSİ 22.00’de Fortnite üzerinden gösterime girecek ve oyuncular tarafından izlenebilecek. Bu iş birliği Fortnite’ın bir oyundan çok daha ötesine geçmeyi başardığını, artık yönetmenlerin bile hikâyelerini anlatmak için tercih ettiği bir platforma dönüştüğünün başka bir örneği.