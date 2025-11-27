Fortnite'ın kutulu kopyası, 1,8 milyon TL'ye satıldı

2017 çıkışlı fiziksel Fortnite kopyası, Heritage Auctions’da 42.500 dolara satılarak önceki rekoru üçe katladı. Oyun, WATA’dan 10 A++ puan aldı.

Fortnite’ın 2017’de çıkan fiziksel sürümü, kutulu ve hiç açılmamış şekilde Heritage Auctions’da 42.500 dolara satıldı. Bu, şimdiye kadar bir Fortnite kopyası için ödenen en yüksek tutar oldu.

Satılan oyun, koleksiyon dünyasında büyük saygı gören WATA derecelendirme kuruluşundan “10 A++” puan almış; yani neredeyse kusursuz durumda. Bu puan, koleksiyonerler arasında oyunun değerini ciddi şekilde artırdı.

Bu fiziksel kopya, Fortnite’ın “Save the World” modunu içerdiği ilk sürüm. Battle Royale modunun öncesine ait olması ve fiziksel baskısının az olması da değeri artıran faktörler arasında yer aldı.

Daha önce en yüksek Fortnite satış rekoru 13.750 dolardı. Şimdiki satış bu rekoru neredeyse üçe katladı. eBay gibi platformlarda benzer kutular 10 bin dolara satılsa da bu denli yüksek fiyat bugüne dek görülmemişti.