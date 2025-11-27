Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Fortnite'ın kutulu kopyası, 1,8 milyon TL'ye satıldı

2017 çıkışlı fiziksel Fortnite kopyası, Heritage Auctions’da 42.500 dolara satılarak önceki rekoru üçe katladı. Oyun, WATA’dan 10 A++ puan aldı.

Fortnite'ın kutulu kopyası, 1,8 milyon TL'ye satıldı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Fortnite’ın 2017’de çıkan fiziksel sürümü, kutulu ve hiç açılmamış şekilde Heritage Auctions’da 42.500 dolara satıldı. Bu, şimdiye kadar bir Fortnite kopyası için ödenen en yüksek tutar oldu.

Satılan oyun, koleksiyon dünyasında büyük saygı gören WATA derecelendirme kuruluşundan “10 A++” puan almış; yani neredeyse kusursuz durumda. Bu puan, koleksiyonerler arasında oyunun değerini ciddi şekilde artırdı.

G6sPDscWkAAinkB

Bu fiziksel kopya, Fortnite’ın “Save the World” modunu içerdiği ilk sürüm. Battle Royale modunun öncesine ait olması ve fiziksel baskısının az olması da değeri artıran faktörler arasında yer aldı.

Daha önce en yüksek Fortnite satış rekoru 13.750 dolardı. Şimdiki satış bu rekoru neredeyse üçe katladı. eBay gibi platformlarda benzer kutular 10 bin dolara satılsa da bu denli yüksek fiyat bugüne dek görülmemişti.

Fortnite

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

2026 BYD Han L Tanıtıldı: Ürkütücü Hızı, Corolla Rakibi Fiyata Verecek!

2026 BYD Han L Tanıtıldı: Ürkütücü Hızı, Corolla Rakibi Fiyata Verecek!

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

2025 Steam Black Friday İndirimleri: 1 Dolara (42 TL) Alabileceğiniz Oyunlar

2025 Steam Black Friday İndirimleri: 1 Dolara (42 TL) Alabileceğiniz Oyunlar

Yılın En Çok Beklenen Oyunu Battlefield 6'nın Oyuncu Sayısı 1 Ayda 3'te 1'ine Düştü: Tamam da Neden?

Yılın En Çok Beklenen Oyunu Battlefield 6'nın Oyuncu Sayısı 1 Ayda 3'te 1'ine Düştü: Tamam da Neden?

Steam Black Friday İndirimleri Başladı: Binlerce Oyunda %90'a Varan İndirimleri Kaçırmayın!

Steam Black Friday İndirimleri Başladı: Binlerce Oyunda %90'a Varan İndirimleri Kaçırmayın!

Samsung'un Günlük Kullanıma Uygun Akıllı Gözlüklerinin Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung'un Günlük Kullanıma Uygun Akıllı Gözlüklerinin Özellikleri Ortaya Çıktı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim