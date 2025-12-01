Tümü Webekno
Fortnite Oyuncuları, Oyun İçinde Yapay Zekâ Görselleri Kullanılmasına İsyan Etti

Fortnite'ın 7. bölümü Pacific Break, hafta sonu resmen çıkış yaptı. Büyük değişikliklerle gelen yeni bölümde yapay zekâ kullanılmış olma ihtimali oyunseverlerin tepkisini çekti.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en çok oynanan oyunları arasında en üst sıralarda yer alan Fortnite, geçtiğimiz cumartesi günü büyük bir etkinliğe ev sahipliği yaparak 6. Bölüm’e resmen veda etti ve** 7. Bölüm’e geçiş yaptı**. 7. Bölüm 1. Sezon Pacific Break, resmen şu anda oyundan erişilebilir durumda. Yeni bölüm, oynanıştan kullanıcı arayüzüne kadar Fortnite’ın her yerine büyük değişiklikler getirdi.

Ancak oyundaki değişikliklerin yanı sıra bazı başka konular da Fortnite oyuncuları tarafından gündeme taşındı. Öyle ki Reddit üzerinden yapılan paylaşımlarda Epic Games’in Fortnite’ın yeni sezonunda yapay zekâ kullandığını öne sürdü.

Oyun içindeki bazı görsellerde yapay zekâ kullanıldığı iddia edildi, oyunculardan tepki geldi

1

Birçok kullanıcı, yaptıkları paylaşımlarda oyunun içinde bulunan bazı görsellerin yapay zekâyla oluşturulduğunu düşünüyor. Bu görsellerin Battle Royale veya Sıfır İnşa modlarındaki haritada bulunan binaların içlerinde görebilirsiniz. Reddit’te yapılan paylaşımlarda bu görsellerin yapay zekâ olduğu ifade edilmiş.

Kullanıcıların, bu görsellerin ardından Epic’e yapay zekâ kullanımı ihtimali için sert tepki verdiğini de belirtmek gerek. Paylaşımlarda “Milyar dolarlık bir şirketin gerçek sanatçıları desteklemekle bir sorunu olmamalı. Yapay zekâ saçmalığına hayır!” gibi ifadeler kullanıldı. Binlerce kişi de bu paylaşımları beğenerek destek çıktı.

Görsellere bakacak olursak gerçekten yapay zekâ olabileceğini görebiliyoruz. Örneğin oyun içindeki bir posterde dokuz parmağı var. Bu da yapay zekânın yapabileceği hatalardan. Epic’ten konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmediğini belirtelim. Şirketin gerçekten yapay zekâ kullanıp kullanmadığını bilmiyoruz.

Fortnite'ın yeni çıkan 7. Bölüm 1. Sezon'un fragmanı:

