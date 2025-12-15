Fortnite’ta SpongeBob temalı dev parti başladı

Fortnite’ta SpongeBob Party adası yayınlandı. Bikini Bottom’da geçen etkinlikte oyuncular misafir ağırlıyor, mini görevlerle eğlenceyi büyütüyor.

Fortnite, SpongeBob evrenini oyuna taşıyan eğlenceli bir etkinlikle oyuncuların karşısına çıktı. SpongeBob Party adlı özel ada, Bikini Bottom’da geçen renkli ve tamamen sosyal odaklı bir deneyim sunuyor.

It's time to party like SpongeBob🎉



Show that you're the host with the most as you entertain party-goers and fill those friend meters!



Welcome your guests to Bikini Bottom's biggest party today in SpongeBob Party By @devhouseagency: 1793-1571-3656

Bu modda amaç çatışmak değil, partinin ev sahibi olmak. Oyuncular misafirleri eğlendiriyor, mini aktivitelerle “friend meter”ları dolduruyor ve ortamın enerjisini yükseltiyor. Klasik Fortnite temposundan uzak, daha rahat ve mizahi bir oynanış sunuluyor.

UEFN ile geliştirilen ada, Fortnite’ın artık sadece bir battle royale değil, aynı zamanda bir dijital eğlence platformu olduğunu bir kez daha gösteriyor. SpongeBob Party adasına 1793-1571-3656 ada koduyla hemen girilebiliyor.