Fortnite Bu Kez Star Wars Evrenini Konuk Etmeye Hazırlanıyor

Fortnite daha önce birçok film, spor kulübü ve karakterle iş birliği yaptı. Ancak bu seferki etkinlik, çok uzakta bir galaksiden battle royal adasına doğru yola çıktı. Fortnite X Star Wars, yakında geliyor.

Star Wars Jedi: Fallen Order nihayet çıktı ve çok uzak bir galakside yeni maceralar oyuncuları bekliyor. Yeni oyunun ardından, Star Wars evreni bir başka oyunla daha kesişiyor. FortniteXStar Wars etkinliği ufukta göründü ve tek bir kostümden daha fazlasıyla gelecek gibi görünüyor.

Fortnite ile Star Wars evrenlerinin kesişeceği Stormtrooper kostümünün oyuna ekleneceği, bir sızıntının yanı sıra haritada keşfedilen bir gemiyle ortaya çıktı. Genellikle, çok fazla içeriğe sahip olan büyük iş birliği içerikleri yaklaştığında, veri madencileri oyun dosyalarından bazı bilgileri ortaya çıkarabiliyor. Ancak bu sızıntıların öncesinde Star Wars etkinliğine dair bir işaret yoktu.

Yukarıda görünen Stormtrooper kostümünün yanı sıra dosyalarda bulunan diğer tek Star Wars içeriği, haritada belirecek bir gemi. İmparatorluk gemisi 'Star Destroyer' yolda ve hiperuzaydan Fortnite dünyasına sıçramaya hazırlanıyor. FortniteXStar Wars büyük çaplı bir etkinlik olacak gibi görünüyor ve yakın zamanda sızıntılardan daha fazlasını görebilmemiz olası.

Etkinliğin yeni Star Wars Jedi: Fallen Order oyununu mu, yoksa Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi filmini mi tanıtacağı henüz bilinmiyor. İçeriğin bir sonraki haftalık güncellemeyle gelmesi de, önümüzdeki ay vizyona girecek filmle eşzamanlı sunulması da olası. Bekleyip göreceğiz. Fortnite daha önce Avengers: Endgame, Oyunbozan Ralph, Batman gibi markaların yanı sıra spor kulüpleriyle yapılan anlaşmalarla da gündeme gelmişti.

Fortnite'ı PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch ve mobil cihazlarda ücretsiz olarak indirip oynayabilirsiniz. Oyuna gelecek güncellemeleri sizlere bildirmeye devam edeceğiz.