Forza Horizon 6'nın Fiyatı ve Çıkış Tarihi Açıklandı (Bu Fiyata Kaçmaz)

Yarışseverlerin merakla beklediği yeni Forza Horizon oyunu Forza Horizon 6'nın fiyatı ve çıkış tarihi resmî olarak açıklandı.

Forza Horizon serisi, altıncı oyunuyla rotasını ilk kez Japonya’ya çeviriyor. Merakla beklenen Forza Horizon 6, 19 Mayıs’ta Xbox Series X/S ve PC'de oyuncularla buluşacak. Premium sürümü satın alanlar ise 15 Mayıs’tan itibaren oyuna erken erişim sağlayabilecek. Oyun, yılın ilerleyen dönemlerinde PS5 için de çıkacak.

Playground Games ve Turn 10 Studios’un Xbox Developer Direct etkinliğinde gösterdiği ilk oynanış görüntüleri, beklentileri fazlasıyla yükseltti. Oyuncular, Tokyo’nun neon ışıkları altında Horizon Festival’a katılabilmek için eleme yarışlarından başlayacak, ilerledikçe daha hızlı arabaların ve özel ödüllerin kilidini açacak. Yeni “Horizon Rush” modu ise engelli parkurlarda adrenalin dolu mücadeleler sunacak.

Forza Horizon 6, Developer Direct 2026 tanıtımı

Stüdyo, Forza Horizon 6’nın serinin bugüne kadarki en büyük oyunu olduğunu vurguluyor. Oyundaki Tokyo haritası, geliştiricinin daha önce yaptığı tüm şehir alanlarından beş kat daha büyük ve farklı semtlerden oluşuyor. Şehir dışına çıktığınızda ise kırsal bölgeler, mevsimsel değişikliklerle birlikte dinamik bir dünya sunuyor.

Çıkış anında 550’den fazla araç oyuncuları bekliyor olacak. Artık oyuncu evlerindeki garajlar özelleştirilebiliyor ve The Estate adı verilen alan, tamamen sizin zevkinize göre inşa edilebiliyor. Üstelik arkadaşlarınız bu alanı ziyaret edebiliyor ve çok oyunculu modda ilk kez birlikte inşa etme özelliği de geliyor. Yeni açık dünya araba buluşmaları, diğer oyuncuların araçlarını satın alma ve yeni müzikler indirme gibi sosyal özelliklerle oyun çok daha canlı hâle gelecek.

Forza Horizon 6 fiyatı ne kadar?

Platform Fiyat Steam (PC) 32.99$ Xbox Store (Xbox Series S/X) 2.999 TL

Peki siz Forza Horizon 6 hakkında ne düşünüyorsunuz? Oyun beklentilerinizi karşılayabildi mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.