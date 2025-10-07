En İyi Yarış Oyunu Olmaya Aday: Forza Horizon 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Yarış oyunu dendiğinde akla gelen ilk seri Forza Horizon'ın yeni oyunu Forza Horizon 6'ya dair şu ana dek bilinen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Otomobil tutkunlarının ve yarış oyunu severlerin her yeni serisini merakla beklediği Forza Horizon efsanesi, altıncı oyunuyla geri dönüyor. Ufukta görünen yeni festival, oyuncuları bu kez bambaşka bir coğrafyaya, birbirinden heyecanlı yarışlara ve nefes kesen manzaralara davet ediyor.

Geliştirici Playground Games'in her oyunda üzerine koyarak ilerlediği serinin yeni halkası, şimdiden milyonlarca oyuncunun hayallerini süslemeye başladı. Söylentiler, sızıntılar ve nihayet gelen resmî duyurularla birlikte heyecan dorukta. Biz de Forza Horizon 6'ya dair tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Forza Horizon 6 fragmanı

Forza Horizon 6 nerede geçiyor?

Uzun yıllardır oyuncuların en büyük hayallerinden ve beklentilerinden biri olan Japonya, sonunda Forza Horizon 6'nın resmî mekânı olarak doğrulandı. Tokyo Game Show 2025'te yapılan sürpriz bir duyuru ile Horizon Festivali'nin yeni durağının Japonya olacağı açıklandı.

Oyuncular, Tokyo'nun neon ışıklarıyla aydınlatılmış caddelerinden Fuji Dağı'nın eteklerindeki virajlı dağ yollarına, sakin kırsal bölgelerden tarihi tapınakların yanındaki asfaltlara kadar uzanan geniş ve çeşitli bir haritada sürüş keyfi yaşayacak. Japonya'nın zengin otomobil kültürü, "drift"in anavatanı olması ve eşsiz manzaraları, Forza Horizon 6'nın şimdiye kadarki en atmosferik ve görsel olarak çarpıcı oyunlardan biri olacağının sinyallerini veriyor.

Forza Horizon 6 nasıl bir oyun?

Forza Horizon 6, serinin önceki oyunlarının DNA'sını taşıyan, açık dünya tabanlı bir arcade yarış oyunu olmaya devam edecek. Oyuncular, devasa bir haritada özgürce dolaşarak çeşitli yarış etkinliklerine katılabilecek, gizli yerleri keşfedebilecek ve yüzlerce lisanslı aracı koleksiyonlarına ekleyebilecekler.

Japonya temasının oynanışa getireceği en büyük yeniliklerin başında, özellikle "touge" (dağ geçidi) yarışları ve şehir içi drift etkinliklerinin daha da ön plana çıkması bekleniyor. Geliştirilmiş grafikler, dinamik hava koşulları ve gece-gündüz döngüsü ile Japonya'nın dört mevsimini ve farklı yüzlerini deneyimleme imkânı sunulacak. Ayrıca serinin alametifarikası olan festival atmosferi, Japon kültürünün kendine özgü estetiği ve enerjisiyle birleşerek oyunculara unutulmaz bir deneyim vaat ediyor.

Forza Horizon 6 çıkış tarihi

Playground Games ve Microsoft, Forza Horizon 6'nın 2026 yılı içerisinde piyasaya sürüleceğini resmî olarak doğruladı. Kesin bir gün ve ay belirtilmese de serinin önceki oyunlarının genellikle sonbahar aylarında (Eylül-Kasım) çıktığı göz önüne alındığında, benzer bir çıkış takviminin Forza Horizon 6 için de uygulanması bekleniyor.

Forza Horizon 6 hangi platformlarda var?

Forza Horizon 6, ilk olarak Xbox Series X|S ve PC için piyasaya sürülecek. Oyun, çıktığı ilk günden itibaren Xbox Game Pass ve PC Game Pass kütüphanelerine de eklenecek, böylece aboneler ek bir ücret ödemeden oyuna erişebilecekler. Yapılan açıklamalarda dikkat çeken bir diğer gelişme ise oyunun daha sonraki bir tarihte PS5 için de yayınlanacak olması. Bu, serinin tarihinde bir ilk olacak ancak PS5 sürümünün Xbox ve PC lansmanından ne kadar sonra geleceği henüz netlik kazanmadı.

Forza Horizon 6 fiyatı ne kadar?

Forza Horizon 6'nın resmî fiyatı henüz açıklanmadı ancak güncel AAA oyun fiyatlandırmaları göz önüne alındığında, standart sürümün yurt dışı için 69.99$ seviyesinde olması bekleniyor. Türkiye fiyatı ise çıkış dönemindeki ekonomik koşullara ve yayıncının yerel fiyatlandırma politikasına göre değişiklik gösterecek. Oyunun Deluxe ve Premium gibi daha zengin içerikli sürümleri de farklı fiyat etiketleriyle satışa sunulacak. En avantajlı erişim yolu ise şüphesiz çıktığı ilk günden itibaren dâhil olacağı Game Pass aboneliği olacak.

Forza Horizon 6 sistem gereksinimleri

Forza Horizon 6'nın resmî PC sistem gereksinimleri henüz duyurulmadı ancak oyunun 2026'da çıkacak olması ve ForzaTech motorunun son sürümünü kullanacağı göz önüne alındığında, güncel ve güçlü bir donanım isteyeceği tahmin edilebilir.

Oyuncuların, Forza Motorsport (2023) ve Forza Horizon 5'in önerilen gereksinimlerini bir referans noktası olarak alması faydalı olacak. Akıcı bir deneyim için NVMe SSD, en az 16 GB RAM ve son nesil ekran kartlarından birine (NVIDIA GeForce RTX 30 veya 40 serisi / AMD Radeon RX 6000 veya 7000 serisi) sahip olmak yeterli olacak gibi. Resmî sistem gereksinimleri açıklandığında sizlerle paylaşacağız.