Apple'ın en önemli ürün tedarikçilerinden biri olan Foxconn, iPhone 12'nin mevsimsel talebini karşılayabilecek sayıda işçiyi güvence altına aldığını açıkladı.

2019’un sonlarına doğru Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, ülke genelindeki pek çok fabrikanın kapanmasına neden olmuştu. Bu noktada teknoloji devi Apple’ın tedarik zincirinin ne zaman normale döneceği ve iPhone 12 taleplerini karşılayıp karşılayamayacağı pek çok kişi tarafından merak ediliyordu.

Nikkei tarafından yayınlanan yeni bir rapor, en büyük iPhone üreticilerinden biri olan Foxconn’un 'mevsimsel talebi' karşılayacak kadar işçiyi güvence altına almayı başardığını söylüyor. iPhone’ların montajını üstlenen en önemli firmalardan biri olan Tayvan merkezli Foxconn, ayrıca yeni tip koronavirüsün Çin tesislerinde neden olduğu işgücü kıtlığında da düzenli bir iyileşme olduğunu vurguladı.

Herhangi bir tedarikçide yaşanan aksaklık, tüm iPhone 12 üretim kapasitesini etkiliyor:

Geçtiğimiz hafta Bloomberg tarafından paylaşılan bir rapor, Apple’ın iPhone 12 talebini karşılamak için çalıştığını söylüyordu. Bu noktada iPhone’ların en yoğun sezonu, genel olarak sonbaharda yeni telefonların yayınlanmasından hemen önceki temmuz ayı oluyor. Paylaşılan en son rapor ise iPhone üretiminin şubat ve mart aylarında bu seviyenin yarısında kaldığını ortaya koyuyor.

Öte yandan Apple’ın dünya genelinde pek çok tedarikçisi bulunuyor ve bu tedarikçilerde yaşanan herhangi bir aksaklık, tüm iPhone 12 üretim kapasitesini de otomatik olarak etkiliyor. Şu anda dünya genelinde etkisini tüm şiddetiyle gösteren virüs salgını sona erdiğinde şirketin yapacağı hasar açıklaması da bu konuda büyük önem arz ediyor.

Koronavirüs salgını etkileri bu denli baş göstermeden önce, Apple’ın yılın ilk yarısında iPhone 9 akıllı telefonunu tanıtmasını bekleniyordu. Foxconn’un bu konuda üretimlerini hızlandırıp hızlandırmayacağını ve iPhone 12 için talepleri karşılayıp karşılayamayacağını ancak ilerleyen günlerde görebileceğiz.