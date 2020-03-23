Ülkemizde hizmet veren dijital bir platform olan Digiturk, koronavirüse karşı yürütülen #EvdeKal kampanyasına destek verdi. Bu kapsamında şirket, ertelenen spor müsabakaları başlayana kadar bazı kullanıcıları için tüm dizi, film ve spor kanallarını şifresiz bir şekilde yayınlayacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, pek çok ülkede insanların evde kendini karantinaya almasına neden oldu. #EvdeKal sloganıyla ülkemizde de devam eden bu kampanyaya bir destek de TV platformu Digiturk’ten geldi.

Yabancı dizi ve film kanallarından spor kanallarına kadar birçok kanala ev sahipliği yapan bir platform olan Digiturk, ertelenen spor müsabakaları tekrar başlayana kadar tüm dizi ve film kanallarını spor paketi üyelerine ücretsiz erişime açtığını duyurdu. Digiturk'ün spor paketi üyeleri, bu süreçte platformda yer alan pek çok içeriği ücretsiz bir şekilde seyredebilecek.

Nisan ayında süreç tekrar değerlendirilecek:

Koronavirüs salgını nedeniyle mart ayı sonuna kadar eğlence içeriklerinin tamamını beIN CONNECT üzerinden tüm üyelerine ücretsiz bir şekilde erişime açtığını duyuran Digiturk, koşullara bağlı olarak bu sürenin uzatılmasının nisan ayında tekrar değerlendirileceğini belirtti. Firma tarafından yapılan açıklamanın tamamıysa şu şekilde oldu:

"Koronavirüs salgını nedeniyle herkese evinde kalmasının tavsiye edildiği bu dönemde Digiturk, çeşitli paketlerini yükselterek üyelerinin daha fazla eğlence içeriğine erişebilmesini sağlıyor. Önümüzdeki dönemde spor karşılaşmaları yeniden başladığında Digiturk spor paketi üyeleri, ertelenen tüm karşılaşmaları izleyebilecek. beIN ayrıca Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) koronavirüs salgınına karşı alınması gereken önlemlere ilişkin tavsiyelerini destekliyor ve daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı oluyor.

Bugün itibarıyla Digiturk, mevcut üyelerine ve yeni üye olacaklara aşağıdakileri sunuyor:

Ertelenen spor müsabakaları yeniden başlayana kadar Digiturk'ün tüm dizi ve film kanalları spor paketi üyelerinin ücretsiz erişimine açıldı.

Mart ayı sonuna kadar eğlence içeriklerinin tamamı, beIN CONNECT üzerinden tüm Digiturk üyelerinin ücretsiz erişimine açıldı. (Koşullara bağlı olarak bu sürenin uzatılması nisan ayında tekrar değerlendirilecek)

beIN CONNECT'e yeni üye olacak herkese tüm eğlence içerikleri 1 ay boyunca ücretsiz sunuluyor. (Koşullara bağlı olarak bu sürenin uzatılması tekrar değerlendirilecek)

Spor dışı paketlerden herhangi birine yeni üye olacaklar, Digiturk'ün eğlence kanallarını 3 ay ücretsiz olarak izleyebilecek."

Game of Thrones, Chernobyl ve Westworld gibi pek çok diziye ev sahipliği yapan Digiturk, aynı zamanda Parasite ve Avengers: End Game gibi pek çok ünlü filmi de bünyesinde barındırıyor. Bu noktada Digiturk üyelerinin mart ayı boyunca vakit geçirebileceği bolca içeriğin platformda yer aldığı söylenebilir.