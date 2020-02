FPS Oyunlarını Mantıksız Kılan 13 Komik Detay

Tamam FPS oyunlarını severek oynuyoruz, bazılarını yıllarca unutmuyoruz, yenisi çıktığında hemen denemek istiyoruz, aksiyona dahil olmak istiyoruz. Ancak işler mantık aramaya geldiğinde, gerçekçiliğin de bir sınırı oluyor. Bugün, FPS oyunlarının mantıksız ve komik detaylarına bakıyoruz.

Counter-Strike, PUBG, Call of Duty ve daha adını sayamayacağımız birçok efsane oyunun da içerisinde yer aldığı FPS oyunları her zaman aksiyon dolu dünyalarıyla konuşulmuyor. Bu tarz oyunlardan aslında beklenen oldukça gerçeğe yakın aksiyonlar. Ancak hem aksiyon hem de gerçekçilik, her şeyin yapay olduğu bir ortamda çelişki yaratıyor. Çoğu oyun aksiyon kısmında beklentilerimizi karşılasa da, gerçekçilik kısmında aynısını söylemek biraz zor olacak.

Birazdan da anlatacağımız öyle mantık hataları ve komik detaylar var ki bazıları sizin de gözünüzden kaçmış olabilir. Listede yer alan pek çok şey oyunların devamlılığını sağlamak adına yapılıyor elbette... Ancak durup bir saniye düşününce, ana hedefi gerçekçi aksiyon sunmak olan FPS oyunlarını biraz gerçek dışı biraz da komik bir duruma düşürebiliyor.

Sağlığın sürekli olarak yenilenmesi mevzusu:

Oynarken bir sağlık çantası veya iksiri bulmak için can atıyoruz. Aslında durmadan peşinde koştuğumuz bu özellik, FPS oyunlarını mantıksız kılan en temel şeylerden biri. Büyük bir çatışmada yara aldıysanız hiç endişelenmeyin, hemen bir duvarın arkasına geçin ve bir süre derin nefes alın. Kısa bir süre sonra dinlenmeyi bırakın hemen iyileşiyorsunuz.

Bazı oyunlarda canınızı doldurmak için farklı şeyler yapmanız gerekiyor. Örneğin PUBG’de kit veya bandaj kullanıyorsunuz. Biz buna bile razıyken, bazı FPS oyunlarını oynarken çatışmadan kısa bir süre uzaklaştığınız anda tam canlı bir şekilde geri dönebiliyorsunuz. Counter-Strike efsanesini hiç söylemeye bile gerek yok. 10 canlı dahi olsanız maşallah tazı gibi koşup, zıplayabilirsiniz.

Ne hikmetse bazı oyunlarda ayaklarınız yoktur:

Aslında bu durum bütün oyunlar için geçerli değil. FPS dünyasının unutulmaz yapımlarından Crysis, Battlefield gibi oyunlarda oyuncu fiziğinde sorun yoktur. Ancak Call of Duty'de eğilip ayaklarınıza bakmaya çalışırsanız, bir simülasyonda olduğunuzu anlamanız an meselesidir.

Patlamalardan etkilenmeyen kum torbaları ve duvarlar:

Yapanın ellerine sağlık desek az bile söylemiş oluruz. Kum torbalarından oluşturulan siperler özellikle eski tarihleri konu alan FPS oyunları için geçerli. Üzerimize zırh giymemize rağmen en ufak mermiden etkileniyoruz ve canımız gidiyor. Ancak arkasına saklandığımız kum torbaları, önlerine füze dahi atsanız etkilenmiyor. Kabul edelim, Battlefield serilerinde hepimiz bu torbalardan çok faydalandık.

Duvarlar ise sanki dünyanın en dayanıklı malzemelerinden yapılmış gibi. Öyle ki PUBG’de üzerine meteor bile düşse evlerde gram bozulma yok. Gerçi sağ olsunlar kapıların kırılması oyuna gerçekçilik katıyor(!) Olsun biz PUBG’yi böyle de çok seviyoruz. Hilecileri oyundan uzaklaştırsınlar yeter.

Her zaman olması gereken yerde olan taretler:

Bu silahlar, özellikle hikayeli FPS oyunlarının vazgeçilmezleri arasında. Oyunun diğer bölümlerinde neredeyse hiç görmediğimiz taretler, düşmanın yüzlerce kişiyle üstümüze geldiğinda nedense bir anda ortaya çıkıyor. Hatta tam olarak doğru pozisyonda ve düşmana dönük bir şekilde. Dünya üzerindeki sayılı taretlerden birini gördüğümüz için o an çok mutlu olmuyoruz da değil.

Taretler hayat kurtarıcı olabilir; özellikle cephaneyi korumak ve güvenli savaşmak için çok önemli rol oynuyolar. Bunlara biz de katılıyoruz ama neden sadece olması gerektiği anda ortaya çıkıyor? Yani belki diğer bölümlerde de kullanmak istiyoruz, cephanemizi harcamak istemiyoruz. Neden koskaca savaşın döndüğü şehirde sadece birkaç noktada taretler var? Gerçekçilik arayanların kafasındaki sorular bunlar olmalı.

Ufacık su birikintisine atlasanız dahi hasar almazsanız:

FPS oyunlarının genelinde bu olsa da özellikle Counter-Strike ve PUBG oynayanlar bu dediğimizi çok iyi anlayacaklardır. Ne kadar yüksekten atlarsanız atlayın, su derin veya sığ bile olsa hasar almıyorsunuz. Taş çatlasın çok az bir hasar alırsınız ve her şeye rağmen tüm işlevlerinizi kullanmaya devam edebilirsiniz. Özellikle az miktarda su varsa rahatlıkla koşabilirsiniz bile.

Her şeye rağmen silahı hiçbir şekilde düşüremezsiniz:

Gerçek hayatta ayağınız bile takılsa bir şeyleri düşürebilir ve kırabilirsiniz. Ancak FPS oyunları söz konusu olduğunda bu asla mümkün değil. Yanınızda bomba patlasa, üzerinize araba düşse ve hatta 500 metreden yere de çakılsanız o silah hiç yere düşmüyor. Bazı oyunlarda dikkat ettiyseniz öldükten sonra bile elinizde kalmaya devam ediyor.

İstediğiniz kadar ekipman alın hep aynı hızda koşabilirsiniz:

Oyunlarda mantık hataları aramak aslında hiç mantıklı değil. Sonuçta bir oyun ve her şey olabilir. Ancak gerçekçiliğe vurgu yapılan oyunlarda olan komik detaylar bizi gerçekten güldürüyor. Mesela üstünüze 3 tane silah, 5 tane bomba ve hatta bir de koca bir kılıç dahi alsanız aynı hızda koşabilir, zıplayabilir ve savaşmaya devam edebilirsiniz. Sanki yüzlerce kilo ağırlık yokmuş gibi davranabilirsiniz.

Belli bir sınırdan sonra cephane toplayamazsınız:

Yukarıda bahsettiğimiz gibi onlarca ekipman toplayabilirsiniz. Ancak bir silah için belirli sayıdan sonra cephane toplayamazsınız. Eğer FPS oyunlarında mantık hataları arıyorsak, en büyük şeylerden biri de bu olabilir. Bıçak, iki silah, üç dört tane bomba ve hatta sağlık kitlerimizi aldık yola çıktık; birkaç düşman öldürdükten sonra eğer cephanemiz tam ise başka mermi alamıyorsunuz.

Kafaları karıştıran şey ise madem yüzlerce kiloyu taşıyabiliyoruz, neden birkaç tane fazla şarjör alamıyoruz. Rakibimizin veya takım arkadaşlarımızın silahlarını neden alamıyoruz. Hadi diyelim oyuna rekabet ve heyecan getirmek için böyle yapılıyor. Hikayeli oyunlarda bolca mermi varken hiçbir şey olmaz, hiç merminin olmadığı yerde cephane kalmaz. Her zaman aynı şey olur.

Hiç umulmadık yerlere yerleştirilen cephaneler:

Genelde cephaneler tek bir yerde oluyor veya bölüm başlarında alıyoruz. Bazı oyunlarda ise silahlar ve ekstra cephaneler her yerden çıkıyor. Kimi zaman bir kütüphanede, kimi zaman yolun kenarında. Sanırım cephaneleri rastgele koyarken kimsenin aklına bunun burada ne işi var diye sormak gelmiyor. Çatışma yokken her yerde olan cephaneler, en şiddetli çatışmalar sırasında bir anda ortadan kayboluyor.

Örneğin bir bölümü tamamladınız yolda devam ediyorsunuz. Karşınıza bir anda büyük bir cephanelik çıkabilir. Genellikle nedense bu kadar cephanenin olduğu yerde ne bir düşman olur ne de başka birisi. Yalnızca siz ve yüzlerce silah ve mermi. Buranın zaten hikaye ile hiçbir bağlantısı olmadığı gibi bir de istediğiniz kadar mermi almanıza da izin verilmez.

Düşmanlarımızın mermilerinin hiç bitmemesi:

Yapay zekaya karşı siz "Mermi tasarrufu yapayım, aman şimdi mermim biter" diye düşünürken rakipleriniz hiç durmadan size ateş etmeye devam eder. Çoğu zaman şarjör değiştirmeye bile gerek duymaz. Bu gibi durumlarda aklımıza gelen ilk şey de bu düşmanların mermileri hiç mi bitmiyor sorusu oluyor. Mantık hataları aslında öyle ekstrem şeylerde değil, bu tarz basit şeylerde bile yapılıyor.

İşin en garip tarafı da 5 dakika sizinle çatışıp sonunda etkisiz hale getirdiğiniz düşmanın silahını almak isterseniz, muhtemelen ya mermisi olmaz ya da çok az sayıda olur. Bu durum size sinir krizi geçirtebilir. Ancak üzülmeyin, bölümü tamamladıysanız büyük ihtimalle biraz ilerledikten sonra bir cephanelik sizi karşılayacaktır.

Düşmanların savaş alanındaki silahlara hiç dokunmaması:

FPS oyunlarında bazı bölümler sırf siz bir silahı kullanın diye yazılıyor. Örneğin bir savaş alanında herkesin elindekinden daha güçlü bir silah olabilir. Bu silahı ancak ve ancak siz kullanabilirsiniz. Düşmanlarınız yanından dahi geçse asla bu silahı eline almazlar. Genellikle de bu silahı kullanmazsanız bölümü geçemezseniz. Bölümü tamamladıktan sonra da ya silahın mermisi biter ya da kaybolur.

FPS oyunlarında patlayan variller her zaman vardır:

FPS oyunları denilince akıllara gelen şeylerden biri kesinlikle patlayan variller olabilir. Şehir sokaklarında, kanalizasyonda, caddelerde ve hatta yüksek teknolojiye sahip binaların içerisinde. Mantık hataları saymakla bitmez.

Kimsenin aklına bu varilin binanın içerisinde ne aradığı sorusunu sormak gelmez. Düşmanların arasında sanıyoruz ki hiç böyle tehlikeleri sezenler de olmuyor, gelip siperlerin arasına içi yanıcı madde dolu variller koyuyorlar.

Yürümek ve eğilmek sizi tamamen görünmez yapıyor:

Call of Duty, Far Cry ve Counter-Strike gibi oyunlardan da çok iyi bildiğiniz üzere aslında hepimizin gizli bir gücü var; görünmez olmak. Bunun için öyle ekstra bir şey yapmanıza da gerek yok. Eğilirseniz, yürürseniz ve duvarların kenarlarından giderseniz yüzlerce asker ve güvenlik kameraları sizi kesinlikle göremez. Bu şekilde oyun bitirmeye çalışan oyuncular bile var.

Hangi mantık hataları olursa olsun, bu komik detaylar ve aksiyonlarıyla FPS oyunları her zaman en çok oynanan oyun türleri arasında yer alacaktır. Zaten Call of Duty, Counter-Strike, PUBG ve Far Cry gibi efsanelerin olması da bunu gösteriyor. Siz yine de sessizce yürümeye ve savaşlardan önce mümkün olduğunca cephane toplamaya devam edin.

FPS oyunlarını mantıksız kılan detaylar listemizin sonuna geldik. Gözden kaçan ve mantıksız olan daha kim bilir ne hatalar var. Sizin de eklemek istediğiniz komik detaylar veya mantık hataları varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın.