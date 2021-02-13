Son yıllarda insanların daha fazla tercih etmeye başladığı bir iş modeli olan freelance çalışmayı tercih edenlerin çok işine yarayacak, daha verimli çalışmalarına yardımcı olacak uygulamaları derledik.

Dünya değiştikçe insanın üretim şekilleri de değişiyor. Avcı toplayıcılıktan çiftçiliğe geçen insanlık, zaman içerisinde çeşitli zanaatler de geliştirdi. Bu dönüşümün son halkası olarak da pek çok kişi artık kariyerini freelancerlık üzerine kuruyor.

Freelancer olmak, herhangi bir kurumdan ya da kuruluştan bağımsız olarak çalışmayı anlatır. Aslında Türkçe'de kullandığımız serbest meslek sözcüğü bir noktada freelancer sözcüğünü de karşılar. Bu şekilde bir kariyer yolu seçenler düzenlerini kendi belirler. İşverenleri değil müşterileri vardır. İşin hem muhasebecisi, hem patronu, hem çalışanı, hem organizatörü olmaları gerekir. Bazı uygulamalar serbest çalışanların adeta can yoldaşı olur, bu iş yükünü hafifleterek zamanın onlara kalmasını sağlar.

Freelance çalışmaya başlayabilir miyim? Freelancer nasıl olunur?

Freelancer olmak için aslında bir ön şart yoktur. Sahip olduğunuz herhangi bir yeteneği kullanarak serbest işler edinebilirsiniz. Süpermarketlerde bile panolara freelancer ilanları asabilirsiniz. Yine de bu işin esas membağı hiç şüphe yok ki internet. İnternette uzaktan çalışarak yazılım geliştirebilir, metin yazabilir, çeviri yapabilir ya da grafik tasarım gibi sanatlardaki meziyetlerinizi kullanabilirsiniz.

Daha küresel ölçekte işler arayanlar için hemen her alanda hizmet satabilecekleri freelancer.com, üst düzey freelancerların girebildiği Toptal, herkesin dükkan açabildiği Guru ve kompleks projelerin tamamlanabildiği, uzun süreli çalışmalar için ideal olan UpWork gibi alternatifler bulunuyor. Yabancı dil bilmiyor ya da yurt dışından ödeme alamıyorsanız da yazarak kazanabildiğiniz içerik bulutu, her türlü yeteneğinizi değerlendirebildiğiniz bionluk, gündelik işleri yapmak için müşteriler bulabildiğiniz armut.com gibi yerli alternatifler bulunuyor.

Özellikle pandemi döneminde pek çok kişinin ek gelir üretmek ya da doğrudan ana geçim kaynağı haline getirmek istediği freelancerlık için en iyi (duruma göre de en kötü) referans genellikle en son yapılan iştir. Haliyle verimliliği arttırmak ve iş performansını geliştirmek için kullanılabilecek uygulamaları bilmekte de fayda var.

Genel Uygulamalar

Evernote

Uygulamanın amacı: Yazı, ses veya görüntü ile not tutmaya yarayan, yarı ajanda yarı not defteri bir uygulama

Türkçe dil desteği: Var

Evernote ile ister yazı, ister video ya da fotoğraf, ister ses dosyası şeklinde not alabiliyor, cihazlarımız arasında notları aktarabiliyor, işimizi görebilecek notlar ekleyebiliyoruz. Uygulama ücretsiz olsa da daha fazla cihazdan erişim ve daha geniş depolama alanı için Premium versiyonunu da alabiliyoruz.

Para Yönetimi

Uygulamanın amacı: Hesap tutmayı kolaylaştırmak, muhasebe kontrolü sağlamak

Türkçe Dil Desteği: Var

Biraz karışık gözüken bir uygulama olsa da alışınca vazgeçmesi zor olan Para Yönetimi, tüm alacak verecek hesaplarınızı yapmanızı, gelir ve giderlerinizi grafikler halinde görmenizi ve istatistiklere dökmenizi sağlar. Ücretli sürümünde reklam yoktur ve ücretsiz sürümde 10 olarak belirlenmiş varlık sayısı limitiniz sınırsız hale gelir.

Clockify

Uygulamanın amacı: İşe harcadığınız zamanı ve zamanı ne kadar verimli kullandığınızı ölçmek.

Türkçe Dil Desteği: Yok

Özellikle saat bazında anlaşma yapan biriyseniz ne kadar sürede ne kadar iş yaptığınızı, toplam çalışma sürenizi ve saatlik ücretinize bağlı olarak müşterinize ne kadar fatura kesmeniz gerektiğini bu uygulama ile görebiliyorsunuz.

Trello

Uygulamanın amacı: Çalışma grupları kurmak, çalışmaları yönetmek

Türkçe Dil Desteği: Var

Tek başınıza ya da gruplarla kullanabileceğiniz Trello ile ortak çalışma grupları oluşturabilir, not kartları ile iletişim kurabilir ve projelerinizin akışını planlayabilirsiniz.

Monday

Uygulamanın amacı: İş akışını kontrol etmek, iş bölümü ve iş kontrolü sağlamak

Türkçe Dil Desteği: Var

Monday, ister tek başınıza ister bir ekiple olsun yaptığınız çalışmaları yönlendirebilmeniz için geliştirilmiş bir uygulamadır. Normalde hem oluşturması hem takibi oldukça zor olan iş akış şemalarını oluşturmak ve kontrol etmek bu uygulamayla çok daha basit hale gelmektedir.

Grammarly

Uygulamanın Amacı: Yazım becerisini geliştirme, dil bilgisi kontrolü yapma

Türkçe Dil Desteği: Var

Grammarly, yazılarınızı kontrol ederek yazım yanlışı yaptığınızda ya da anlatımı bozduğunuzda uyarılarda bulunur. İyi bir freelancer için iyi ve doğru bir teklif yazmak büyük önem taşıdığından her freelancer için önemlidir.

Tasarımcılar İçin

Unsplash

Uygulamanın Amacı: Ücretsiz stok görsel bulabilmek

Türkçe Dil Desteği: Yok

Unsplash, pek çok içerik üreticisinin ortak derdi olan ücretsiz stok görsel bulma sorununu ortadan kaldırmayı amaçlayan bir uygulamadır. Binlerce fotoğrafçının görselleri bu uygulamada yer alıyor.

InVision

Uygulamanın Amacı: Dijital ürün tasarımı yapmaya yardımcı olmak

Türkçe Dil Desteği: Yok

Neredeyse her firmanın ve 5 milyondan fazla kullanıcının tercih ettiği bu uygulama ile hemen her yerde dijital tasarım yapmak, ürün prototipleri oluşturmak ve çalışmalar gerçekleştirmek mümlün oluyor.

Yazarlar İçin

SEO Check

Uygulamanın Amacı: Metin içeriklerinin SEO uyumluluğunu arttırmak

Türkçe Dil Desteği: Yok

Metin bazlı içeriklerin ve özellikle blogların en ideal şekilde çalışabilmesi için gerekli olan arama motoru optimizasyonuna yardımcı olan bir araçtır.

Office Docs

Uygulamanın Amacı: MS Office dosyalarını mobilde kullanabilmek

Türkçe Dil Desteği: Var

Office Docs ile Microsoft Word, Excel, PowerPoint gibi uygulamaların dosyalarını mobil cihazlarda açabiliyor, düzenleyebiliyor veya sıfırdan oluşturabiliyoruz.

Google Dokümanlar

Uygulamanın Amacı: Çevrimiçi olarak ofis uygulamaları kullanabilmek

Türkçe Dil Desteği: Var

Office Docs'un Google versiyonu diyebileceğimiz bu uygulama ile ofis programlarının benzeri uygulamalar kullanabiliyoruz.

Programcılar için

Code Editor

Uygulamanın Amacı: Kodlama editörü

Türkçe Dil Desteği: Yok

Bu sevimli uygulama özellikle küçük projeler için idealdir. 110'dan fazla dilde kodlama yapmayı sağlayan metin editörü, gerektiğinde kodlamaya yardımcı da olacak özelliklere sahip.

CodeBoard Keyboard for Coding

Uygulamanın Amacı: Daha kolay kodlama yapmayı sağlamak

Türkçe Dil Desteği: Yok/Var

Bu uygulama ile birlikte bir Q klavyedeki bütün tuşlara ve karakterlere çok daha hızlı, çok daha kolay bir şekilde erişebiliyoruz. Ayrıca eksik karakterler de tamamlanmış oluyor.

Fotoğrafçılar için

iCamera

Uygulamanın Amacı: Daha iyi fotoğraf çekmek.

Türkçe Dil Desteği: Yok

Bu uygulama basit bir arayüze sahip. Akıllı telefonların kendi fotoğraf çekme uygulamalarından daha iyi sonuçlar verdiğini öne süren bir uygulama. iOS cihazlarda kullanılıyor.

Photofox

Uygulamanın Amacı: Daha doğal fotoğrafçılık yapmak

Türkçe Dil Desteği: Yok

Bu uygulama ile RAW formatında fotoğraflar çekebiliyor, gerçek filmlerle yapılan çekimlerin havasını dijitalde yakalayabiliyor ve çektiğimiz görüntüleri düzenleyebiliyoruz.

Flickr

Uygulamanın Amacı: Görsel bulmak, aramak

Türkçe Dil Desteği: Var

Bu uygulama ile ama ücretsiz ama ücretli görseller bulmak mümkün oluyor. Bu görsellerin yüksek çözünürlüğe sahip olduğunu da belirtelim.