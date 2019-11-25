Frontline Commando 2 İçin İşe Yarar 10 Taktik

Kendinizi sonu olmayan bir dünya savaşının ortasında bulduğunuz Frontline Commando 2 için hem indirme yollarından hem de 10 güzel taktik bilgisinden bahsedeceğiz. Savaşların kaderini belirlemek için hazırsanız başlayalım.

Frontline Commando 2 daha en başında indirme ve değerlendirme puanı ile dikkat çekmeyi başarıyor. Sadece Android platformunda bile 10 milyondan fazla indirilen oyun, 1 milyona yakın kişi tarafından değerlendirildi. Yapılan yorumların sonucunda oyunun puanı 4.5 çıktı ve bu da bir mobil oyun için gerçekten çok iyi.

Oyunun temel olarak hikayesine değinmek gerekirse, savaş alanında terk edilmiş bir paralı asker takımının, bölgedeki düşmanlarına karşı verdiği mücadeleyi konuyu alıyor. Tekli oyunculu modunda da oynanabilen oyun, çevrimiçi olarak gerçek rekabete doyacağınız modu da içinde barındırıyor. Sözü daha fazla uzatmadan gelin Frontline Commando 2 için vereceğimiz taktiklere geçelim.

Frontline Commando 2 taktikleri:

Altınları bozdurmadan önce iki kez düşünün:

Frontline Commando görevlerini yaptıktan sonra veya reklam izleme gibi farklı yollardan oyun içi para birimi olan Altın’ı kazanabiliyorsunuz. Çoğu oyuncu bu altını yeni kahramanlar açmak için kullanıyor. Bu yapılan en büyük hatalardan biri. Çünkü kahramanlar değil, eşyalar savaşı kazandırıyor. Bu yöntemle bazı oyuncular gibi Frontline Commando D-day oyuncuları gibi para hilesi kullanmanıza hiç gerek kalmayacak.

Keskin nişancı tüfeği hayat kurtarıyor:

Keskin nişancı tüfekleri çoğu oyuncu tarafından fazla sevilmez. Çünkü yakındaki rakiplere karşı güçlü bir silah olmasına rağmen seri olmadığı için zayıf kalıyor. Ancak Frontline Commando 2 oynarken iki silah tercih edebiliyoruz. Oyunda uzakta kalan rakiplerinizi keskin nişancı tüfeğinizle, yakındakileri ise taramalı tüfeğiniz ile alt edebilirsiniz.

Pompalılar ikinci silah için iyi bir tercih olabilir:

Aslında yakın mesafede çoğu oyuncu taramalı silahları tercih ediyor. Bunun nedeni de hem seri olmaları hem de fazla mermi kapasitesine sahip olmaları. Ancak eğer keskin nişancı silahı ile oynuyorsanız, taramalı silahın gücü ile arasındaki farkı görebilirsiniz. Eğer siz yakın mesafede de etkili olmak istiyorsanız, pompalı silahları sizin işinizi fazlasıyla görecektir.

Bu tarz savaş oyunlarında pompalı silahlar çok güçlü olmalarına karşın çok fazla tercih edilmiyorlar. Ancak doğru zamanda ateşlenmiş bir pompalı silahı bir arabayı bile patlatabilecek güce sahip olabiliyor. Bu nedenle keskin nişancı tüfeğiyle oynarken, yakın mesafe için 2. silah olarak pompalı tercih etmeniz daha doğru olacaktır.

Her silahı yükseltmeye çalışmayın:

Oyunda birçok silah var. Seviye atladıkça yeni silahlar açabiliyorsunuz. Bu silahları da oyun içi paranızla veya gerçek parayla satın aldığınız paketlerle yükseltebiliyorsunuz. Ancak her silahı yükseltmek de pek mantıklı olmuyor. Bu nedenle işinize yaramayacak silahları yükseltmekten kaçınmalısınız.

Farklı bir durum ise seviye atlama. Eğer seviye atlamaya yakınsanız ve daha kullanışlı, güçlü bir silah açacaksanız mevcut silahınızı yükseltmeye para harcamak gereksiz oluyor. Oyunda para biriktirmek her ne kadar sıkıntı olmasa da zamanı geldiğinde elinizde birikmiş bir para olmasını isteyebilirsiniz.

Takım için harcanan paranın hesabı olmaz:

Tamam silahlara yatırımı yaptık. Kalan parayı ne yapacağız? Ya da direkt silahlara para harcamadan farklı bir yöntem için kullanabilir miyiz? Eğer bu soruları soruyorsanız cevabımız kesinlikle “Evet” olacaktır. Silah yükseltmenin yanı sıra, oyundaki takımınız için de paralarınızı harcayabilirsiniz. Hatta bu yapacağınız en güzel şeylerden biri olacaktır.

Oyundaki en önemli ana hikayelerden biri takım. Takımınız iyi olmadığı takdirde savaşlardan galibiyet ile ayrılmanız da zorlaşacaktır. Bu nedenle takımınızın seviyesini atlatmak için oyun içi paranızı harcamaktan hiç çekinmeyin. Ancak dikkat edilmesi gereken şey 1 yıldızlı takım arkadaşları. Onlara yatırım yapmak pek de mantıklı olmayabilir.

Bir komutan gibi düşünün ve takımınızı iyi seçin:

Frontline Commando 2 takım rolleri arasında birkaç farklı görev var. Takımınızı kurarken bu görevlerden en çok ihtiyacınız olanları belirlemeniz gerekiyor. Örneğin doktor rolünde biri olmayan bir takımı düşünmek mümkün değil. Tabii diğer rollerin de kullanım amaçları var. Hava taşıtlarına karşı güçsüz olduğunuz durumlarda, roket taşıyan rolü de tercih edebilirsiniz.

Çok oyunculu modlarda takım ihtiyaçları değişebiliyor. Örneğin bu sefer el bombasını taşıyan ve iyi kullanan bir takım arkadaşı işinize çok yarayacaktır. Çünkü el bombası çok güçlü ve sorunları kökünden halletmek için birebir. Bu noktada seçimleriniz tamamen sizin oyun bilginize ve taktik anlayışınıza kalıyor. İyi bir komutan takımını da iyi kurandır.

Eşyalarınızı kullanmaktan hiçbir zaman çekinmeyin:

Oyunda bildiğiniz gibi silahlar seviye atladıkça açılıyor ve iyi silahlara erişmeniz için deneyim kazanmanız gerekiyor. Ancak çoklu oyunculu modu çok fazla deneyim puanı vermiyor. Bu noktada tek oyunculu mod görevlerini yapmanız deneyim puanı için daha iyi olacaktır. Bunu yaparken de zorlanabilirsiniz.

İşte bu tarz zorlandığınız durumlarda silahlarınızı veya sağlık kitlerinizi kullanmaktan hiç çekinmeyin. Bazı oyuncular oyun içi para ile alındığı için eşyalarını kullanmaktan çekinebiliyor. Bunun neticesinde de zor görevleri yapmak imkansız hale gelebiliyor. Siz siz olun zorlandığınız zaman her türlü silahınızı kullanmaktan hiç çekinmeyin.

Günlük bonusları almak için her gün oyuna girmelisiniz:

Her mobil oyunda olduğu gibi Frontline Commando 2’de de günlük giriş ödülleri yer alıyor. Bu da her oyuncuya oynamadan ekstra gelir kapısı anlamına geliyor. Eğer oyunu oynayacak bir zaman bulamıyorsanız bile en azından sadece giriş yaparak siz de bu ödülleri alabilirsiniz. Bu ödüller arasında silah ve para ödülleri en dikkat çeken ödüller.

İlk hedefiniz takım kaptanı olsun:

Takımlarda genellikle en tehlikeli silahları kullananlar takım kaptanları oluyorlar. Bu nedenle çok oyunculu maçlarda önce onları aradan çıkarmaya çalışmanız daha doğru olacaktır. Ardından dilerseniz rakibinizin sağlıkçısını hedefleyebilirsiniz. Ya da gizlenmiş bir şekilde takımınızı avlamaya çalışan keskin nişancıyı. Karar size ait. Her zaman rakibinizin en işlevsel oyuncusunu hedef almanız gerekiyor.

Hem PVP hem de tek oyuncu modları oynayarak gelişmek:

Son olarak oyunda en hızlı şekilde nasıl gelişebilirsiniz ona bakalım. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi PVP(çok oyunculu) maçları fazla deneyim puanı vermese de iyi bir ekstra Altın kaynağı. Bu nedenle oyunu oynadığınız zaman bu modla başlamanız daha doğru olacaktır. Ancak deneyim kazanmak da önemli olduğu için aynı gün en az bir tane tekli mod da oynamanız gerekiyor.

Bugünkü içeriğimizde kendinizi savaşın ortasında bulacağınız bir oyun olan Frontline Commando için işinize yarayacak 10 sağlam taktiğe baktık. Oyunda en iyisi olmak için bu taktik bilgilerini kullanabilirsiniz. Ayrıca Frontline Commando APK ve indirme seçeneklerini de hemen aşağıda bulabilirsiniz. Eğer sizin de farklı taktikleriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

Frontline Commando 2 Android ve iOS indir:

Frontline Commando 2 APK indir: