ABD Federal Ticaret Komisyonu; Alphabet, Apple, Amazon, Facebook ve Microsoft'tan son 10 yıldaki şirket satın alma verilerini talep etti. Komisyon, bu verileri hususi bir hukuki yaptırım amacıyla istemediğinin de altını çizdi.

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), bugün yaptığı bir açıklamayla Google'ın da dahil olduğu Alphabet'in yanı sıra Apple, Amazon, Facebook ve Microsoft'tan son 10 yılın şirket satın alma verilerini talep ettiğini belirtti. FTC'nin açıklamasında, veri talebinin hukuki bir yaptırım amacıyla yapılmadığının altı çizildi.

FTC'nin bu soruşturmayı, şirketlerin satın almalarındaki herhangi bir anormallik nedeniyle antitröst yasalarına aykırı davranıp davranmadığını tespit için yaptığı tahmin ediliyor. Talep edilen veriler 1 Ocak 2010'dan 31 Aralık 2019'a kadar olan tüm satın almaları kapsıyor.

Küçük satın almalar da talep ediliyor

Dijital teknoloji şirketlerinin ekonominin ve gündelik yaşantımızın büyük bir parçası olduğuna dikkat çeken FTC Başkanı Joe Simons, Komisyon'un girişimiyle birlikte bu önemli sektördeki satın almalara daha yakından bakma fırsatı elde edeceklerini söyledi. Simons, federal kurumların rekabete zarar verebilecek işlemler konusunda uyarılmasının, teknoloji piyasalarını açık ve rekabetçi tutabilmek ve tüketicilerin faydalanabilmesi için önemli olduğunu kaydetti.

Hart-Scott-Rodino (HSR) Yasası uyarınca, şirketler belirli büyüklükteki satın almalarının ayrıntılarını FTC'ye bildirmek zorunda ancak eğer satın alma belirli bir büyüklükte değilse şirket bunu FTC'ye bildirmek zorunda değil. Bu FTC talebi, aynı zamanda küçük satın almaları da kapsıyor. Bunlardan bazılarını kamuoyu dahi bilmiyor olabilir.

HSR Yasası kapsamında bildirilmeyen alımların yanı sıra, FTC bu 5 teknoloji şirketinden şu bilgileri de vermelerini talep ediyor:

Şirket satın alma stratejileri

Oy kullanma ve yönetim kurulu atama stratejileri

Diğer şirketlerden kilit personel işe alımındaki anlaşmalar

İstihdam sonrası rekabet yasağı sözleşmeleri

Satın alınan varlıların entegrasyonunun yapılıp yapılmadığı ve nasıl yapıldığı, satın alınan verinin nasıl işlendiği dahil satın alma sonrası ürün geliştirme ve fiyatlandırma

FTC talebinin biraz can sıkacağı düşünülse de adı geçen beş şirketin son 10 yıldaki satın almalara dair verileri FTC'ye vermesi konusunda bir sorun yaşanması beklenmiyor. FTC'nin verilerde bir anormallik keşfettiği takdirde harekete geçmesi bekleniyor.