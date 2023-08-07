Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı’ndan bilim insanları, füzyon reaksiyonu ile harcadıkları enerjiden fazla enerji elde etmeyi ikinci kez başardı. Üstelik bu kez daha fazla enerji elde edildi.

13 Aralık 2022’de insanlık, Dünyamız ve çevre için son derece olumlu bir başarı duyurulmuştu. Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı’nda ilk kez bir füzyon reaksiyonunda harcanan enerjiden daha fazla enerji elde edilmişti.

Bu başarı, insanlığın “sonsuz enerjiye” adım adım yaklaştığının göstergesi olarak servis edilirken bugün, bu yolda yeni bir başarı daha duyuruldu. Aynı ekip, tekrar füzyon reaksiyonunda artı enerji elde etti. Üstelik bu kez ilk çalışmadan daha fazla.

Elde edilen artı enerjinin miktarı net olarak paylaşılmadı, ancak kesin olan şey bir önceki deneyden daha fazla olduğu:

Laboratuvarda görev alan bilim insanları, 30 Temmuz’da yaptıkları deneyde harcanan ve elde edilen enerji miktarlarını net olarak paylaşmadı. ancak laboratuvar sözcüsü, yaptığı açıklamada aradaki farkın aralık ayındaki deneyden daha fazla olduğunu açıkladı. Sonuçların henüz analiz edildiğini ekledi.

Ekip, 5 Aralık’ta yaptıkları deneyde 2,1 megajoule enerji harcayarak 2,5 megajoule enerji elde etmeyi başarmıştı.

13 Aralık 2022’de duyurulan başarı ve önemi hakkında detaylı bilgi için: