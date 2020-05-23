Bilim insanları Samanyolu galaksisinin merkezinde, daha önce fark edilmeyen garip bir sinyal fark ettiler. Tanımlanamayan sinyalin, galaksimizin kalbindeki süper kütleli kara delikten geldiği düşünülüyor.

Keio Üniversitesi’nden araştırma ekibinin geçen ay Astrophysical Journal Letters'da yayınladığı araştırmaya göre; kara deliğin etrafında biriken disklerin patlamasıyla oluşan son derece hızlı dönen radyo spotlarının bu sinyale yol açtığı düşünülüyor.

Titreşen sinyaller tamamen yeni değil, bilim insanları daha önce daha büyük ve daha yavaş titremeler keşfetmişlerdi. Ancak Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) sayesinde, bilim insanları artık bir dakikada eskisinden daha fazla yayılımı tespit edebiliyorlar.

Başyazar Yuhei Iwata; "Bu kez, ALMA kullanarak, Sagittarius A*'nın radyo dalga yoğunluğu varyasyonunun yüksek kaliteli verilerini 10 gün süresince, günde 70 dakika boyunca elde ettik," dedi. Iwata, daha sonra iki eğilim daha bulduklarını, bunlardan birinin otuz dakikalık tipik zaman ölçeğine sahip yarı-periyodik varyasyonlar, diğerinin ise bir saatlik yavaş varyasyonlar olduğunu bildirdi.

Keio Üniversitesi’nden Profesör Tomoharu Oka ise bir basın açıklamasında; "Bu emisyon, süper kütleli karadeliğin yakınında meydana gelen bazı egzotik olaylarla ilgili olabilir." ifadesinde bulundu.

Dalgalanmalar büyük olasılıkla, kara deliğin yüzeyi etrafında sabit bir rotasyonu olmadan dönen gazlardan kaynaklanmakta. Bu da, onları doğrudan gözlemlemenin neden bu kadar zor olduğunu açıklıyor. Profesör Oka; bu durum için, "Genel olarak, hareket ne kadar hızlı olursa nesnenin fotoğrafını çekmek o kadar zor olur." açıklamasında bulundu.

Samanyolu’nun merkezinde yer alan Sagittarius A* adlı süper kütleli kara delik hakkında araştırmalar uzun bir süredir devam ediyor. Almanya, Fransa ve Portekiz’den bilim insanları, Max Planck Dünya Dışı Fizik Enstitüsü’nden (MPE) Frank Eisenhauer liderliğinde, 30 yıla yakındır Samanyolu’nun merkezindeki süper kütleli kara delik olan Sagittarius A* üzerinde çalışıyorlar.

Avrupa Güney Gözlemevi’ndeki Very Large Teleskopu (VLT) ile yapılan yeni gözlemlerle, Samanyolu’nun ortasında bulunan süper kütleli kara deliğin etrafında, Einstein’ın genel görelilik teorisinde öngördüğü gibi hareket eden bir yıldızın hareketi gözlemlendi. Konuyla ilgili haberimize buradan ulaşabilirsiniz.