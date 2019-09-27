Türkiye'nin en çok Instagram takipçisine sahip spor kulübü Galatasaray, bugün yaptığı bir paylaşımla hesabın hacklendiğini duyurdu ancak aradan çok geçmeden paylaşılan diğer videolar ile olayın aslı ortaya çıktı.

Instagram’da yaklaşık 7,8 milyon takipçisi bulunan Galatasaray, bugün öğlen saatlerinde paylaştığı bir hikaye ile hesaplarının hacklendiğini belirtti. Paylaşım, “Hesabımız Hacklendi” yazılı bir hikaye ile paylaşılırken bu hikayenin hemen ardından olayın aslı ortaya çıktı.

Paylaşılan hikayenin ardından birkaç dakika sonraysa hesabı ele geçiren kişi kendini belli etti. Galatasaray’ın Hollandalı yıldız futbolcusu Ryan Babel, “Hepiniz benim tarafımdan ele geçirildiniz” dediği bir video paylaşarak aslında olayın şaka amaçlı olduğunu belirtmiş oldu. Bu videonun ardından peş peşe hikayeler paylaşan Babel, bu görüntülerde ise takım arkadaşlarının antrenman anlarına yer verdi.

Taraftarlar, olayı gerçek sanıp resmi açıklama istedi:

İlk paylaşımın ardından olayın gerçek olduğunu düşünen birçok taraftar, Twitter üzerinden paylaşımlarda bulundu ve bir resmi açıklama yapılmasını istedi. Neyse ki Galatasaray, olayı fazla uzatmadı ve olayın aslını birkaç dakika sonra açıkladı.

Sosyal medyayı en etkili kullanan kulüplerden biri olan Galatasaray, bu şaka amaçlı paylaşımı yarın oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesi motivasyon olması ve devam eden antrenmanları göstermek amacıyla yapmış olabilir.

Galatasaray, “Kıtaların Derbisi” adı verilen derbide yarın ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu dev mücadele, yarın saat 20.00’da Galatasaray Türk Telekom Stadı’nda oynanacak. Bu maçla birlikte iki kulüp, 390. kez karşı karşıya gelmiş olacak. Ebedi dostluğun ezeli rekabetle birleştiği bu dünya derbisinde iki takıma da başarılar diliyoruz.