UEFA Avrupa Ligi temsilcimiz Galatasaray, bugün son 16 turunda Barcelona ile eşleşti. Haliyle sosyal medya, Galatasaray'a kendi diliyle 'başarılar' dedi.

Dünya, bir yandan Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini tartışmaya devam ederken, diğer yandan da normal yaşantısını sürdürmeye çalışıyor. Futbol hayranlarının merakla beklediği anlardan birisi olan UEFA Avrupa Ligi kura çekimleri gerçekleşti. Turnuvada ülkemizi temsil eden Galatasaray ise pek de istenmeyecek bir rakiple eşleşti.

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi, Barcelona oldu. Dünyanın en başarılı ve güçlü futbol takımlarından birisinin Galatasaray’ın rakibi olmasıysa elbette sosyal medyayı canlandırdı. Sosyal medya, Galatasaray’ın Barcelona ile eşleşmesini böyle karşıladı:

Galatasaray, eşleşmeyi böyle duyurdu:

Galataray - Barcelona eşleşmesine gelen tepkiler: