Bir Devrin Sonu: Samsung Galaxy S21 Serisi Artık Güncelleme Almayacak!

Samsung, Galaxy S21 serisindeki telefonların artık yazılım güncellemesi almayacağı açıklandı. 3 cihaz, tanıtıldıktan 5 yıl sonra güncelleme ömrünü tamamladı.

Akıllı telefon şirketleri, cihazlarıne belli bir süre boyunca yazılım güncellemesi desteği sunuyorlar. Bu süre dolunca da artık güncelleme almıyorlar, en ikonik modeller bile ömrünü tamamlamış hâle geliyor. Dünyanın en çok satan akıllı telefon üreticilerinden Samsung’da da böyle bir yaklaşım mevcut.

Şimdi ise Samsung’un çok sevilen modellerinden biri olan Galaxy S21 serisiyle ilgili cihazın kullanıcılarını üzecek bir gelişme yaşandı. Şubat 2026 itibarıyla Galaxy S21 serisinin güncelleme desteği sonlandırıldı.

2021’de tanıtılan Galaxy S21, artık güncelleme almayacak

Samsung tarafından yayımlanan bilgillere göre Galaxy S21 cihazlarının güncelleme desteği bu ay itibarıyla resmen sona erdi. Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra modelleri artık güncelleme listelerinde yer almıyor, bu da yazılım güncellemesi almayacakları anlamına geliyor. Buna Android ve güvenlik güncellemeleri dahil. Artık sadece çok kritik bir sorun olursa güncelleme alacaklar, onun dışında bir yenilik olmayacak.

Galaxy S21 serisi, Ocak 2021'de resmen tanıtılmış ve ülkemiz dahil dünya çapında piyasaya sürülmüştü. Sevilen bir seri olmayı başaran telefonlar, 5 yılın ardından da ömürlerini tamamladı ve güncelleme almayı bıraktı. Son güncellemeleri ise Kasım 2025’te gelen Android 15 tabanlı One UI 7.0 oldu.

Şirket, Galaxy S21 serisini piyasaya sürdüğünde 4 Android güncellemesi sözü vermişti. Bu sözü tuttuğunu söyleyebiliriz. Cihazlar Kasım 2021’de Android 12 (One UI 4), Kasım 2022’de Android 13 (One UI 5), Aralık 2023’te Android 14 (One UI 6), Mayıs 2025’te ise Android 15 (One UI 7) güncellemesi aldılar.