9 Yıllık iPhone X'e Benzeyen Telefon Samsung Galaxy F70e Duyuruldu

Samsung, 9 Şubat'ta resmî lansmanı gerçekleşecek Galaxy F70e'yi sitesine ekledi. Telefonun resmî tasarımı ve bazı özellikleri belli oldu.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Güney Kore merkezli Samsung, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden de biri konumunda bulunuyor. Şirketin amiral gemisi telefonlarının yanı sıra orta segmentteki daha uygun fiyatlı cihazlarının da çok ilgi çekmeyi başardığını görüyoruz. F serisi altında konumlanan modeller de bunlardan biri.

Şirketin bu seriye ekleyeceği Galaxy F70e modeli de büyük bir heyecanla bekleniyordu. Telefon, 9 Şubat günü gerçekleştirilecek bir etkinlikle bu telefonu resmen tanıtacak. Şimdi ise tanıtım öncesinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Samsung, Galaxy F70e modelinin resmî tasarımını ve önemli özelliklerini paylaştı.

Karşınızda Samsung Galaxy F70e

Galaxy F70e modeli arkasında iPhone X’i andıran küçük pil şeklinde bir kamera tasarımıyla gelecek. Ayrıca arkada deri benzeri bir tasarım olacak. Önde ise kalın çerçeveli, artık modası geçmiş diyebileceğimiz çentikli tasarımı göreceğiz. Cihazın 120 Hz yenileme hızına ve 800 nit parlaklığa sahip bir ekranla gelmesini bekilyoruz. Ekran boyutu henüz açıklanmadı.

Telefonun işlemcisinin ne olacağı konusunda da bir bilgi yok. Samsung’un açıklamalarına göre cihazda 50 MP’lik ana kamera ve 2 MP’lik derinlik kamerası göreceğiz. Önde ise 8 MP’lik selfie kamerası çentik üzerinden kullanıcılarla buluşacak.

Çok uygun fiyatlı bir model olması beklenen telefonun en dikkat çeken kısmı 6000 mAh’lik büyük bataryası olacak. Yeşil ve mor renk seçenekleriyle sunulacağını belirtelim. Tüm detaylarını 9 Şubat günü öğreneceğiz.

Samsung Galaxy

