Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Samsung Galaxy S26 ve S26 Plus, S25 Modelleriyle Karşılaştırıldı (Hâlâ Aradaki Farkı Arıyoruz)

Samsung'un çok yakında tanıtacağı Galaxy S26 serisi S25 serisiyle karşılaştırdı. Standart ve Plus modellerin yer aldığı karşılaştırma, yeni cihazların hayal kırıklığı olabileceğini gösteriyor.

Samsung Galaxy S26 ve S26 Plus, S25 Modelleriyle Karşılaştırıldı (Hâlâ Aradaki Farkı Arıyoruz)
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olan Samsung’un çok beklenen lansmanına az bir süre kaldı. Öyle ki firma, 2026’nın başında yeni amiral gemisi telefonları olacak Galaxy S26 serisini resmen bizlerle buluşturacak. Cihazların önemli iyileştirmelerle gelmelerini bekliyoruz.

Galaxy S26 serisi hakkında bugüne kadar birçok bilgi sızmıştı. Şimdi ise güvenilir kaynak Ice Universe, standart ve Plus model Galaxy S26’ların bir önceki nesil** S25 ile karşılaştırmasını** içeren tablolar yayımladı.

Galaxy S26 ve S25 karşılaştırması

ss

Özellik Galaxy S25 Galaxy S26
Ekran 6,2 inç, FHD+, 120 Hz, 2600 nit 6,3 inç, FHD+, 120 Hz, 2600 nit
İşlemci Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite Gen 5
RAM 12 GB 12 GB
Depolama 128/256/512 GB 256/512 GB
Arka kamera 50 MP + 12 MP + 10 MP 50 MP + 12 MP + 10 MP
Ön kamera 12 MP 12 MP
Batarya 4000 mAh 4300 mAh
Ağırlık 162 gram 164 gram
Kalınlık 7,2 mm 6,9 mm

İlk olarak standart modeller arasındaki karşılaştırmaya bakıyoruz. Cihazların yenileme hızı, çözünürlükleri, parlaklıkları aynı kalacak. Ancak ekran tarafında önemli bir değişiklik var. Öyle ki Galaxy S26 modeli, 6,3 inç ile önceki nesildeki 6,2 inçten daha büyük bir ekranla gelecek.

Bunlar dışında aynı RAM, aynı kameralar görüyoruz. Batarya ise 300 mAh daha yükselmiş. Tabii ki işlemci tarafında da Qualcomm’un son nesil işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile iyileştirme var. Bunlar dışında 2 gram ağırlık artışı, 0,3 mm daha ince tasarım görüyoruz.

Galaxy S26 Plus S25 Plus karşılaştırması

plus

Özellik Galaxy S25 Galaxy S26
Ekran 6,7 inç, QHD, 120 Hz, 2600 nit 6,7 inç, QHD, 120 Hz, 2600 nit
İşlemci Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite Gen 5
RAM 12 GB 12 GB
Depolama 256/512 GB 256/512 GB
Arka kamera 50 MP + 12 MP + 10 MP 50 MP + 12 MP + 10 MP
Ön kamera 12 MP 12 MP
Batarya 4900 mAh 4900 mAh
Ağırlık 190 gram 194 gram
Kalınlık 7,3 mm 7,3 mm

Plus modellerde ekran boyutu, çözünürlükler, parlaklık, yenileme hızları aynı. Depolama, RAM, kameralar, batarya gibi konularda da değişiklik yok. Bu modeldeki en büyük fark, yeni Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci diyebiliriz. Ayrıca 4 gram daha fazla ağırlık da var. Bunlar dışında kâğıt üzerinde aynılar.

Eğer bu özellikler doğru çıkarsa S26 serisinin büyük iyileştirme bekleyenler için hayal kırıklığı yaratacağını söyleyebiliriz. Çünkü böyle olursa gerçekten işlemci dışında kayda değer bir iyileştirme yok. S25 sahiplerinin yeni nesle geçmesinin pek bir anlamı olmayacak.

Samsung Galaxy S26 Ultra Duvar Kâğıtları Sızdırıldı (Binlerce TL Vermeden Kullanabilirsiniz) Samsung Galaxy S26 Ultra Duvar Kâğıtları Sızdırıldı (Binlerce TL Vermeden Kullanabilirsiniz)
Samsung Galaxy

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

BİM, Bu Hafta Ucuza Tuşlu Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı ve Özellikleri

BİM, Bu Hafta Ucuza Tuşlu Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı ve Özellikleri

BYD'nin Yeni Elektrikli Arabası ATTO2, Efsane Fiyatıyla Türkiye'de: İşte Özellikleri!

BYD'nin Yeni Elektrikli Arabası ATTO2, Efsane Fiyatıyla Türkiye'de: İşte Özellikleri!

Aralık 2025 Toyota Fiyat Listesi: Dünyanın En Çok Satılan Otomobillerinden Biri Artık Türkiye'de Satılmıyor

Aralık 2025 Toyota Fiyat Listesi: Dünyanın En Çok Satılan Otomobillerinden Biri Artık Türkiye'de Satılmıyor

Cupra Herkese Formentor Satmaya Ant İçti: Türkiye'ye Özel 327 Bin TL İndirim Yaptı!

Cupra Herkese Formentor Satmaya Ant İçti: Türkiye'ye Özel 327 Bin TL İndirim Yaptı!

1000 TL Değerindeki Immortals Fenyx Rising, Yarın Kadar Ücretsiz Oldu! (Kalıcı Olarak Sizin Olacak)

1000 TL Değerindeki Immortals Fenyx Rising, Yarın Kadar Ücretsiz Oldu! (Kalıcı Olarak Sizin Olacak)

Telefon gibi USB-C takıp şarj edebileceğiniz pil tanıtıldı

Telefon gibi USB-C takıp şarj edebileceğiniz pil tanıtıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim