Samsung Galaxy S26 ve S26 Plus, S25 Modelleriyle Karşılaştırıldı (Hâlâ Aradaki Farkı Arıyoruz)

Samsung'un çok yakında tanıtacağı Galaxy S26 serisi S25 serisiyle karşılaştırdı. Standart ve Plus modellerin yer aldığı karşılaştırma, yeni cihazların hayal kırıklığı olabileceğini gösteriyor.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olan Samsung’un çok beklenen lansmanına az bir süre kaldı. Öyle ki firma, 2026’nın başında yeni amiral gemisi telefonları olacak Galaxy S26 serisini resmen bizlerle buluşturacak. Cihazların önemli iyileştirmelerle gelmelerini bekliyoruz.

Galaxy S26 serisi hakkında bugüne kadar birçok bilgi sızmıştı. Şimdi ise güvenilir kaynak Ice Universe, standart ve Plus model Galaxy S26’ların bir önceki nesil** S25 ile karşılaştırmasını** içeren tablolar yayımladı.

Galaxy S26 ve S25 karşılaştırması

Özellik Galaxy S25 Galaxy S26 Ekran 6,2 inç, FHD+, 120 Hz, 2600 nit 6,3 inç, FHD+, 120 Hz, 2600 nit İşlemci Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM 12 GB 12 GB Depolama 128/256/512 GB 256/512 GB Arka kamera 50 MP + 12 MP + 10 MP 50 MP + 12 MP + 10 MP Ön kamera 12 MP 12 MP Batarya 4000 mAh 4300 mAh Ağırlık 162 gram 164 gram Kalınlık 7,2 mm 6,9 mm

İlk olarak standart modeller arasındaki karşılaştırmaya bakıyoruz. Cihazların yenileme hızı, çözünürlükleri, parlaklıkları aynı kalacak. Ancak ekran tarafında önemli bir değişiklik var. Öyle ki Galaxy S26 modeli, 6,3 inç ile önceki nesildeki 6,2 inçten daha büyük bir ekranla gelecek.

Bunlar dışında aynı RAM, aynı kameralar görüyoruz. Batarya ise 300 mAh daha yükselmiş. Tabii ki işlemci tarafında da Qualcomm’un son nesil işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile iyileştirme var. Bunlar dışında 2 gram ağırlık artışı, 0,3 mm daha ince tasarım görüyoruz.

Galaxy S26 Plus S25 Plus karşılaştırması

Özellik Galaxy S25 Galaxy S26 Ekran 6,7 inç, QHD, 120 Hz, 2600 nit 6,7 inç, QHD, 120 Hz, 2600 nit İşlemci Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM 12 GB 12 GB Depolama 256/512 GB 256/512 GB Arka kamera 50 MP + 12 MP + 10 MP 50 MP + 12 MP + 10 MP Ön kamera 12 MP 12 MP Batarya 4900 mAh 4900 mAh Ağırlık 190 gram 194 gram Kalınlık 7,3 mm 7,3 mm

Plus modellerde ekran boyutu, çözünürlükler, parlaklık, yenileme hızları aynı. Depolama, RAM, kameralar, batarya gibi konularda da değişiklik yok. Bu modeldeki en büyük fark, yeni Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci diyebiliriz. Ayrıca 4 gram daha fazla ağırlık da var. Bunlar dışında kâğıt üzerinde aynılar.

Eğer bu özellikler doğru çıkarsa S26 serisinin büyük iyileştirme bekleyenler için hayal kırıklığı yaratacağını söyleyebiliriz. Çünkü böyle olursa gerçekten işlemci dışında kayda değer bir iyileştirme yok. S25 sahiplerinin yeni nesle geçmesinin pek bir anlamı olmayacak.