Samsung Galaxy S26 Ultra Duvar Kâğıtları Sızdırıldı (Binlerce TL Vermeden Kullanabilirsiniz)

Samsung Galaxy S26 serisinin duvar kâğıtları sızdırıldı. Yeni duvar kâğıtları, cihazların renkleri gibi konularda bize ipucu veriyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yılın sona ermesine çok kısa bir süre kalmışken gözler yavaş yavaş Samsung’a çevrilmeye başladı. Öyle ki Güney Koreli teknoloji devi, yeni yılın ilk aylarında yeni nesil amiral gemisi telefonları olacak Galaxy S26 serisini resmen bizlerle buluşturacak. Telefonların çıkış tarihi yaklaştıkça haklarında daha da fazla bilgi görüyorduk.

Şimdi ise yine önemli bir sızıntı yaşandı. “wr3cckl3ss1” isimli X kullanıcısı tarafından yapılan paylaşımda Galaxy S26 serisinin duvar kâğıtları yer aldı. Daha çıkmadan telefonların duvar kâğıtlarına erişmenizi sağlamanın yanı sıra cihazlar hakkında bize bilgi de veriyorlar.

Galaxy S26 serisi duvar kâğıtları

Yenic duvar kâğıtlarını içeriğimizde görebilirsiniz. Hepsini görmekiçin buradaki bağlantı üzerinden sızıntı kaynağının X hesabına ulaşmanız mümkün. Paylaşılan duvar kâğıtlarına baktığımızda şirketin telefonlarında dikkat çeken farklı farklı renklerle karşımıza çıkacağını görebiliyoruz.

Bu renklerin Galaxy S25 telefonlarının satılacağı renkler hakkında bizlere ipucu verdiğini de söylememiz mümkün. Öyle ki burada en çok dikkat çeken şüphesiz turuncu. Uzun süredir ortalıkta dolaşan söylentiler, Samsung’un yeni cihazlarında turuncu renk seçeneği sunabileceği yönündeydi. Bu duvar kâğıtları da onu destekliyor.

Tabii ki bunların bir iddia olduğunu, henüz Samsung’dan hiçbir resmî açıklama gelmediğini göreceğiz. Galaxy S26 serisi muhtemelen ocak veya şubat ayları gibi bizlerle buluşacak. O zaman her detayı öğreneceğiz.

(0)
