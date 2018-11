Game of Thrones'un Yeni Dizisinde Ejderhalar Olmayacak

Milyonlarca kişiyi peşinden sürükleyen fantastik dizi Game of Thrones'ta finale gelinmiş olması hayranları biraz üzse de GoT evreni farklı dizilerle devam edecek. Bu evreni devam ettirecek olan ilk dizide ise muhtemelen Targeryanlar ve ejderhalar olmayacak.

Yazar George R.R. Martin, Game of Thrones evreninde geçecek olan geçmişi anlatacak HBO yapımı diziyle ilgili hayranlar için bazı ufak bilgiler verdi.

Geçtiğimiz pazar günü Entertainment Weekly’ye röportaj veren Martin, son kitabı Fire and Blood ile ilgili açıklamalar yaparken; TV dizisiyle ilgili de bazı açıklamalarda bulundu ve Targeryanlar ile ejderhaların olup olmayacağıyla ilgili bazı yorumlar yaptı.

Günümüz Game of Thrones evreninden 10 bin yıl öncesinde geçeceği söylenen hikayeyle ilgili olarak Martin, zamanın değişebileceğini söyledi. Martin’in söylediğine göre Game of Thrones’un öncesini anlatacak olan dizide Westeros çok farklı bir yer. Entartainment Weekly’e göre ise dizinin adı The Long Night olacak.

Martin, GoT evreninin çok uzun zaman öncesini anlatacak olan hikayede Kral’ın Şehri’nin, Demir Taht’ın ve Targeryanların olmadığını söyledi. R.R. Martin “Valyria, ejderhaları ve inşa ettiği büyük imparatorluk ile henüz yükselmeye başladı.” dedi.

HBO, dizinin oyuncu seçimine başladı. Dizinin kadrosuna dair ilk duyurulan isim ise Naomi Watts oldu. İngiliz oyuncu Josh Whitehouse da dizinin kadrosunda yer alacaklar arasında fakat HBO rolüyle ilgili detaylı bilgiler vermedi.

Yeni dizinin yayın tarihi belli olmamakla birlikte önümüzdeki birkaç yılda gelmeyeceği kesin.