Yayınlandığı ilk günden itibaren dünya çapında ses getiren ve bugün bile sayısız hayrana sahip olan HBO dizisi Game of Thrones, Türkçesi ile Taht Oyunları oldukça ilginç ve aynı zamanda eğlenceli kamera arkası detaylara sahip. Gelin en sıkı Game of Thrones hayranlarının bile bilmediği bazı ilginç bilgilere yakından bakalım.

George R. R. Martin imzalı fantastik kitap serisi Buz ve Ateşin Şarkısı'ndan uyarlanan ve adını serinin ilk kitabından alan HBO dizisi Game of Thrones, 2011 - 2019 yılları arasında izleyiciye 8 sezonluk bir macera sundu. Son sezonu pek çok izleyici tarafından eleştirilse de Game of Thrones, yıllar süren yayın hayatı boyunca herkesi ejderhaların, entrikaların ve şehvetin olduğu fantastik bir dünyada keyifli maceralara götürdü.

Tıpkı yayınlandığı dönemde olduğu gibi bugün de dünya çapında milyarca Game of Thrones hayranı var. Dizi hakkında bilmeniz gereken sayısız şey var ancak bu yazımızda dizinin içeriğine değil, çok da bilinmeye kamera arkası detaylarına yer vereceğiz. Bazıları kahkaha atmanıza neden olacak Game of Thrones hayranlarının bile bilmediği dizi hakkındaki bazı ilginç bilgilere gelin yakından bakalım.

Game of Thrones hakkında az bilinen bilgiler:

Emilia Clarke ve Jason Momoa ilk günden çok iyi anlaştı:

Emilia Clarke tarafından canlandırılan Daenerys Targaryen ve Jason Momoa tarafından canlandırılan Khal Drogo karakterleri dizide bir süre evliydiler. İkili ilk kez tanıştığı zaman eğlenceli bir karaktere sahip Momoa olan ‘Karım!’ diye bağırıp Clarke’ın üstüne atlamış onu yere devirerek kahkahalar içinde sarılmışlardır.

Dizi yazılırken yalnızca bir oyuncunun hangi karakteri oynayacağı belliydi:

Game of Thrones gibi pek çok önemli ana karakterin olduğu dizilerin oyuncu seçmeleri epey zor geçer ve sayısız yetenekli isim seçmelere katılır. Yani hiçbir şey önceden belli değildir. Ancak Tyrion Lannister karakteri için bu durum geçerli değil. Dizi yazılırken ve hatta proje aşamasındayken bile serinin yazarı dahil herkesin aklındaki isim Peter Dinklage’di ve öyle de oldu.

Diziyi kurtaran yünlü iç çamaşırları oldu:

Game of Thrones dizisinin bir kısmı özel hazırlanmış platolarda çekilse de dış mekan sahneleri de hiç az değildir. Özellikle Norveç kırsalında çekilen 7. sezon sahnelerinde bazı oyuncular dayanamayacak noktaya geldi çünkü hava eksi 28 dereceydi. Tam bu noktada Norveçli oyuncu Kristofer Hivju devreye girdi ve yerel bir iç çamaşırı mağazası ile anlaşarak tüm oyuncuların yün iç çamaşırları giymesini sağladı. Hava soğuk ama içleri sıcacıktı.

Set arkadaşlığını aşan dostluklar:

Yıllarca aynı sette çalışan oyuncular elbette ister istemez arkadaş olurlar. Ancak bunlar arasında bir ikili var ki onların arasında gerçek bir dostluk var. Dizide kardeş karakterler olan Tyrion Lannister ve Cersei Lannister’a hayat veren Peter Dinklage ve Lena Headey dizi boyunca aynı daireyi paylaştılar, sete birlikte gidip geldiler ve set dışında birlikte eğlenmeye bile gittiler. Hatta Lena Headey’in bu rolü almasının nedeninin bile Dinklage tarafından yapımcılara önerilmesi olduğu söylenir.

Joffrey bir yerden tanıdık geliyor mu?

Game of Thrones dizisinin en sinir bozucu karakterlerinden biri olan çocuk kral Joffrey Baratheon’ı canlandıran oyuncu Jack Gleeson, rolüne çalışırken ustalardan ilham aldı. 2000 yapımı Gladiator filminde Joaquin Phoenix tarafından canlandırılan Commodus karakterinden etkilenen Gleeson, dikkat ederseniz Joffrey’nin gülüşü ile Commodus’ün gülüşünün neredeyse aynı olduğunu söylüyor.

Dövüş sahneleri için aylarca eğitim alındı:

Game of Thrones gibi dizilerde oyuncuların yalnızca yetenekli olması gerekmez, aynı zamanda çalışkan da olmalılar çünkü pek çok sahne dayanıklılığın ön planda olduğu dövüşlerden oluşur. Bu sahnelerden pek çoğuna imza atan Brienne of Tarth karakterine hayat veren Gwendoline Christie, Rory McCann tarafından canlandırılan The Hound karakteri ile çekilen dövüş sahnesine hazırlanmak için haftada 4 gün, 2 ay süren dövüş ve kılıç eğitimi aldı.

Iwan Rheon aslında Jon Snow olacaktı:

Dizideki en sinir bozucu karakterlerden bir tanesi olan Ramsay Snow’a hayat veren oyuncu Iwan Rheon, aslında Game of Thrones oyuncu seçmelerine Jon Snow olmak için girmiş ve hatta rolü de almıştı. Ancak Kit Harington’ın seçmelere katılması sonrası yapım ekibinin fikri değişti ve Rheon’a Ramsay Snow karakterini verdiler. İyi ki de verdiler çünkü dizi tarihine geçecek bir performansa imza attığını kabul etmek gerekiyor.

Üstat Aemon’ı canlandıran Peter Vaughan gerçekten de yarı kördü:

Kara Kale'nin üstadı olan Aemon Targaryen, bir Targaryen olduğu unutulacak kadar yaşlı ve görme engelli bir karakterdir. Yüz yaşından büyük olan Üstat Aemon karakterine Game of Thrones dizisinde usta oyuncu Peter Vaughan hayat verdi. 2016 yılında kaybettiğimiz Peter Vaughan, gariptir, kör bir karakteri canlandırdığı süre boyunca yaşlılık nedeniyle büyük oranda görme yetisini kaybetmişti ve bu nedenle yarı kördü.

Dizi oyuncuları arasında kalbi kırık iki aşık var:

Game of Thrones dizisinde Cersei Lannister karakterine hayat veren Lena Headey ve Bronn karakterine hayat veren Jerome Flynn eski sevgilidir. İkilinin ilişkisi dizi başlamadan kısa süre önce bitmiştir. Bu ilişki o kadar kötü bitmiştir ki ikili aynı dizide rol alacaklarını öğrenince sözleşmelerine özel bir madde ekletmiş ve asla birlikte bir sahnelerinin olmayacağını garanti altına almışlardır.

Barack Obama, 6. sezonun ilk bölümlerini herkesten önce izledi:

Game of Thrones efsanesinin dünya çapında milyarlarca hayranı olduğunu söylemiştik. Bunlardan bir tanesi de eski Amerika Birleşik Devletleri başkanı Barack Obama. Ses getiren 5. sezon finali sonrası dizinin yönetmenlerinden birini bizzat arayan Obama, Jon Snow’a ne olacağını sormuş ve yapımcıların izni ile 6. sezonun ilk bölümlerini herkesten önce izlemiştir. Obama spoiler vermez diye düşünmüş olsalar gerek.

Lena Headey kitapları imzalayamıyor:

Elbette böyle bir kural yok ancak hayranlar istemiyor. Çünkü Game of Thrones hayranları arasında yapılan bir oylama sonucunda, Lena Headey tarafından canlandırılan kötü kalpli kraliçe Cersei Lannister dizinin en çok nefret edilen karakteri seçildi. Öyle ki dizi yayınlandığı sırada yapılan Comic Con’a katılan oyuncular sırayla Game of Thrones kitaplarını imzalarken pek çok hayran Headey’in elinden kitabı almış ve onun imzalamasını istememişlerdir. Klasik Erol Taş vakası.

Martyn Lannister ve Tommen Baratheon aynı kişi:

Yüz milyonlarca dolar harcanan bir yapımda bile aynı oyuncunun birden fazla karakteri canlandırdığını görmek mümkün. Game of Thrones dizisinde bu kişi Dean-Charles Chapman. Chapman 3. sezonda Lancel Lannister'ın küçük erkek kardeşi Martyn Lannister’ı canlandırdı. Daha sonra ise Tommen Baratheon olarak karşımıza çıktı. İki rolde saç rengi farklı olsa bile yine de bu detay hayranların gözünden kaçmadı.

Dünya çapında milyarlarca hayrana sahip olan efsane fantastik dizi Game of Thrones hakkında az bilinen bilgilerden bahsettik ve dizinin kamera arkasında yaşanan ilginç detayları anlattık. Game of Thrones hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.