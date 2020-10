Game of Thrones'un Kutu Oyunu, Dijital Ortama Taşındı

Game of Thrones'un sevilen kutu oyunu, PC ve Mac'ler üzerinden oynanabilir oldu. Steam üzerinden yayınlanan A Game of Thrones: The Board Game - Digital Edition isimli oyun, fenomen dizinin kutu oyununu bilgisayarlara getiriyor. Üstelik bu oyuna birkaç gün boyunca yüzde 20 indirimle sahip olunabiliyor.

Dünyanın en popüler uzun soluklu dizilerinden bir tanesi olan Game of Thrones, geçtiğimiz yıllarda bir kutu oyunu olarak karşımıza çıkmıştı. Bu sayede Game of Thrones hayranları, arkadaşlarıyla bir araya gelerek Game of Thrones efsanesini deneyimleyebiliyorlardı. Üstelik bu kutu oyunu oldukça da ilgi görmüştü. Game of Thrones hayranları artık bu kutu oyununa dijital olarak da erişebiliyorlar.

Game of Thrones'un kutu oyununun bilgisayarlara gelmesi, o kadar da kolay bir şey değildi. Ancak "Dire Wolf" isimli bir geliştirici ekip, tüm bu zorlukların üstesinden gelerek "A Game of Thrones: The Board Game - Digital Edition" isimli oyunu hazırladı. Asmodee Digital tarafından yayınlanan oyuna, an itibarıyla Steam üzerinden erişilebiliyor.

A Game of Thrones: The Board Game - Digital Edition, kutu oyununun birebir aynısı. Ancak geliştirici ekip, dijital ortamın sunduğu nimetlerden faydalanarak oyunu zenginleştirmiş. Özellikle de kullanılan animasyonlar, bu kutu oyununun daha sürükleyici olmasını sağlıyor. Ayrıca oluşturulan karakterler de gerçekçi oluşlarıyla dikkat çekmeyi başarıyorlar.

Game of Thrones oyunu, tek oyunculu ya da çevrimiçi PvP olarak oynanabiliyor. Hayranlar bu sayede, yapay zekaya ya da gerçek oyuncularla karşı karşıya gelebiliyorlar. Ayrıca oyunun sistem gereksinimlerinin de düşük olması, A Game of Thrones: The Board Game - Digital Edition'ı hemen her bilgisayar üzerinden erişilebilir kılıyor. Oyuncular bu oyuna Windows ya da MacOS X üzerinden erişebiliyorlar.

Steam üzerinden satışa sunulan A Game of Thrones: The Board Game - Digital Edition'ın fiyatı 88 TL olarak belirlenmiş durumda. Ancak oyunseverler, bu oyuna 12 Ekim'e kadar yüzde 20 indirimle, yani 70,40 TL'ye sahip olabiliyorlar. Şu an için PC ve Mac kullanıcılarını sevindiren bu oyunun, ilerleyen dönemlerde oyun konsolları veya mobil platformlara gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Mobil oyun sektörünün her geçen gün biraz daha büyüdüğünü düşünecek olursak, A Game of Thrones: The Board Game - Digital Edition'ın mobil sürümünün gelebilme ihtimali oldukça yüksek gibi görünüyor.

A Game of Thrones: The Board Game - Digital Edition'la ilgili detaylı bilgi sahibi olup oyunu satın almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanarak oyunun Steam sayfasına ulaşabilirsiniz.