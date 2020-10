Need For Speed ​​Hot Pursuit Remastered Duyuruldu

EA, polis-yarışçı kovalamalarıyla ünlü yarış oyunu Need For Speed ​​Hot Pursuit'in yenilenen versiyonu Need For Speed ​​Hot Pursuit Remastered'ı duyurdu. Yenilenen oyun hem daha iyi grafikler hem de daha uzun bir oynanış vadediyor.

Dünyanın en büyük oyun yayıncılarından Electronic Arts, yarış oyunları sevenlerin keyiflerini yerine getirecek bir duyuru gerçekleştirdi. Şirket, orijinal oyundan neredeyse tam 10 yıl sonra, Need For Speed ​​Hot Pursuit Remastered’ı resmen duyurdu.

İlk olarak 6 Kasım tarihinde PC, PlayStation 4 ya da Xbox One sahibi oyunseverlerin beğenisine sunulacak olan Need For Speed ​​Hot Pursuit Remastered, bir hafta sonra ise Nintendo Switch sahipleriyle buluşacak.

Need For Speed ​​Hot Pursuit Remastered'dan ekran görüntüleri

Birbirinden güçlü süper otomobillerle Seacrest County’nin virajlı yollarını aşındıracağımız Need For Speed ​​Hot Pursuit Remastered’da tıpkı orijinal oyunda olduğumuz gibi polis ya da yarışçı olarak kariyer oluşturabileceğiz. NFS ​​Hot Pursuit, yarış odaklı bir oyun olsa da daha çok polis-yarışçı kovalamacalarına sahne oluyor.

Need For Speed ​​Hot Pursuit Remastered, 4K desteği ile gelecek

Tahmin edebileceğiniz gibi Need For Speed ​​Hot Pursuit, Remastered versiyonuyla birlikte bir grafik iyileştirmesi de alıyor. EA’in açıklamalarına göre oyun; PC, PS4 Pro ve Xbox One X’te 4K çözünürlüğü, Nintendo Switch’te ise 1080p 30fps’i destekleyecek. Ne yazık ki Need For Speed ​​Hot Pursuit Remastered’ın yeni nesil konsollarda nasıl bir performans sunacağını henüz bilmiyoruz.

Need For Speed ​​Hot Pursuit Remastered, oyunculara 6 saatlik ek içerik sunacak

Yenilenen Need For Speed ​​Hot Pursuit Remastered’da oyuncuları daha yüksek çözünürlüklü modellemeler, daha fazla nesne, sahne ve daha uzun bir çizim mesafesi bekliyor. Ayrıca yansımalar ve doku kalitesi de önemli miktarda iyileştirilmiş durumda. Ayrıca oyuna yeni araba renkleri, yeni başarılar, 6 saatlik ek oyun süresi, yeni kaplamalar da eklenmiş durumda.

Need For Speed ​​Hot Pursuit Remastered'da çapraz platform desteği bulunacak

Çapraz oyun desteğine gitgide daha fazla önem vermeye başlayan EA, Need For Speed ​​Hot Pursuit Remastered’da da platformlar arası çapraz oyun desteğine izin vereceğini açıkladı. Şirket ayrıca Need For Speed ​​Hot Pursuit Remastered’ın oyuncuların istatistiklerini ve yarış kayıtlarını tutmak için orijinal oyunun Autolog sistemini kullandığını açıkladı.

Need For Speed ​​Hot Pursuit Remastered tanıtım videosu