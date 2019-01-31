Gaming İstanbul Oyun Fuarı’nda İzdiham Yaşandı

Gaming İstanbul Oyun Fuarı, her ilden gelen oyuncu ve dansçılarla son derece renkli geçti.

Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde dördüncüsü düzenlenen Gaming İstanbul oyun fuarı çok büyük bir ilgiye sahne oldu. 7’den 70’e herkesin ortak buluşma adresi olmayı başaran fuar, oyun yapımcıları ve oyunseverleri bir araya getirdi.

Fuara katılmak isteyenlerin aşması gereken bir engel bulunuyordu. Fuara binlerce kişi katıldı ve onları aşarak fuara girmek bile son derece zor oldu. Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde toplanan kalabalığın amacı; bir an önce oyun oynamak ve cosplay'ler ile fotoğraf çektirmek oldu.

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Fuara katılanlar, yurdun dört bir yanından gelen oyuncular ve ebeveynleriydi. Hem oyuncular, hem de dansçılar tüm ilgiyi toplamayı başardı.

Fuar atmosferiyle ilgili yorumlar da bir o kadar dikkat çekiciydi. Fuara çocuklarıyla katılan Kemal Kurt: “Gençler için üzülüyorum. Gençlerimiz sadece sanal alemdeler, hiç gerçek hayatta yoklar" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca etkinliğe çeşitli fenomenler de katıldı. Burada oyun yapımcıları, kendi oyunlarının ücretsiz olarak oynanmasına da izin veriyor. Herkes için; hem sosyalleşme, hem de oyun oynama fırsatı sunan fuar 3 Şubat’a kadar devam edecek.