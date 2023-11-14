Garfield Filmi için resmî fragman yayınlandı. Filmin seslendirme kadrosunda Chris Pratt ve Samuel L. Jackson gibi isimler de yer alıyor.

Tembel kedi Garfield, saftirik köpek Odie ve müzmin bekar John'un Garfield anlatımıyla karşımıza çıkan hikayesi, dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip. Bu kadar büyük bir hayran kitlesi olan bir karakter elbette ki zaman zaman sinemada da kendisine yer buluyor. Yeni Garfield filmi ile tembel ve obur kedi bir kez daha beyaz perdeye dönüyor.

Fragmana baktığımızda filmin daha çok çocuklara yönelik bir aile komedisi olduğunu görüyoruz. Daha eski Garfield serilerini izlemiş olanlar için karakter alıştıklarından biraz daha farklı gelebilir. Dahası, fragmanda yer alan karekodu kullanarak kendi evcil hayvanınızı da filme ekleme şansı bulabileceksiniz.

Garfield fragmanı

Garfield filmi konusu

Garfield Filmi ile birlikte bir maceraya atılacağız. Garfield, babası Vic'in hayatta olduğunu ve trenlerde yaşayan bir kedi olduğunu öğrenince hayatı altüst olacak. Garfield ve Odie, evlerinden uzak düştüklerinde geri dönmek için Vic'in yardımına ihtiyaç duyacaklar.

Garfield oyuncu kadrosu:

Son dönemde neredeyse her animasyonun seslendirme kadrosuna yazılan Chris Pratt yapımda Garfield'i seslendirecek. Samuel L. Jackson (Vic) ona eşlik edecek. Nicholas Hoult, Bill Murray, John Cena, Hannah Waddingham gibi isimler de filmin kadrosunda yer alıyor.

Garfield filmi nerede yayımlanacak?

Film ilk aşamada yalnızca sinemalarda gösterilecek. Filmin dağıtım hakları ise Çin hariç olmak üzere dünya çapında Sony'de olacak.

Garfield filmi yayın tarihi:

Filmin şu an için resmî olarak açıklanmış bir yayın tarihi olmasa da 2024 yazında vizyonda olacağı belirtiliyor. Tahminler ise filmin 24 Mayıs'ta vizyona gireceği yönünde.