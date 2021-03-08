17. Verimlilik Günleri 9-10 Mart'ta Gerçekleşecek

Gazi Endüstri Topluluğu tarafından düzenlenen ve bu yıl 17.si gerçekleştirilecek olan Verimlilik Günleri, 9-10 Mart 2021 tarihinde internet üzerinden gerçekleştirilecek.

Koronavirüs pandemisinin başlamasıyla birlikte üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmişti. Bu durum düzenlenen etkinliklere de sirayet etti. Yapılan etkinlikler artık çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor. Bu da daha fazla katılımcı fırsatı sağlıyor.

Çevrimiçi olarak düzenlenecek etkinliklerden biri de Gazi Üniversitesi'nin en büyük seminer etkinliği olan Verimlilik Günleri olacak. Bu yıl 17. defa düzenlenecek olan etkinliğin tarihi ise 9-10 Mart 2021 olarak açıklandı.

17. Verimlilik Günleri başlıyor

Gazi Üniversitesi bünyesinde düzenlenen en büyük seminer etkinliği olan Verimlilik Günleri'nde sektörün öncü firmalarından üst düzey yöneticiler ve C-Seviye (CEO, CTO, COO gibi en üst düzey yönetici konumunda bulunan) konuşmacılar, şirketlerin yeni normal olarak adlandırılan düzene nasıl uyum sağladıklarını açıklayacak. Etkinlikte konuşmalara ek olarak sosyal oturumlar ve interaktif atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek.

Etkinliğe katılacak olan firmalar arasında TUSAŞ, Pladis, Medical Park, Siemens, Mercedes-Benz Türk, MAN gibi kendi sektöründe önemli yere sahip olan büyük firmalar da yer alıyor. Etkinlik 9-10 Mart tarihlerinde Gazi Endüstri Topluluğu web sitesinde gerçekleşecek. Oturumlarda yapılacak farklı çekilişlerle de katılımcıların farklı bir etkinlik deneyimi yaşaması sağlanacak.

Ekinliğe katılmak isterseniz bu adresten kayıt yaptırabilirsiniz. Etkinlik katılımcılarına sertifika da verilecek.