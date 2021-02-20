Yapılan araştırmalar sonucu, Mars'ın geçmişinde neler yaşamış olabileceğini az çok kestirebiliyoruz. Peki, önümüzdeki on yıllarda insan kolonilerinin kurulmasının planlandığı Kızıl Gezegen nereden geldi ve nereye gidiyor? Gelin, hep birlikte yanıt arayalım.

İnsanlığın bir sonraki evi olabilme potansiyeline sahip Mars, günümüzde neredeyse tamamen kurak ve çöl benzeri bir yapıya sahip. Ancak yine de bilim insanları, Mars'ta gizli kalmış yaşamlar olabileceğini düşünüyor. Bu düşüncenin arkasında yatan en büyük nedense bir zamanlar sularla kaplı olduğu düşünülen Mars yüzeyi.

Şimdiye dek yapılan araştırmalar, Mars'ın bir zamanlar günümüzdeki renksiz görünümünün aksine okyanuslarla kaplı ve hatta yaşamın bile var olduğu bir gezegen olabileceğini gösteriyor. Bu noktada Mars'ın geçmişini bilmek, Kızıl Gezegen'le ilgili gelecek hayallerimizin ilk adımını oluşturuyor.

Mars'ın evrimi:

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The Our Space adlı Instagram sayfası tarafından paylaşılan bir gönderide, Mars'ın yıllara göre olası görünümü ve bu dönemlerde yaşanmış olabileceği düşünülen olası senaryolar bir araya getirildi. Gelin, Mars'ın evrimi adı verilen bu çalışmaya daha yakından göz atalım.

4,5 milyar yıl önce Mars:

Mars, Güneş sisteminin yeni yeni oluştuğu 4,5 milyar yıl önce o kadar yüksek bir dönme hızı ve enerjiye sahipti ki yüzeyi binlerce santigrat derece sıcaklığındaydı.

3,8 milyar yıl önce Mars:

Yaşam, Dünya'da ve Mars'ta benzer zamanlarda başladı. Mars'ın erimiş çekirdeği soğudu, suyunu ve atmosferini kaybetmeye başladı. Kalan su, buz oluşturmak için yoğunlaştı.

2,1 milyon – 400 bin yıl önce Mars:

Mars ölü ve soğuk bir gezegene dönüştü. Hayat öldü.

Günümüz:

Mars, tamamen ölü bir gezegen gibi görünüyor. Yüzeyin altında bazı yaşam formları olabilir ancak emin değiliz. Atmosfer basıncı , Dünya'nın %0,6'sı kadar.

100 yıl sonra Mars:

İnsanlar, gezegene çoktan indi ve Mars ortamında hayatta kalıp gelişebilen, büyümek ve oksijen oluşturmak için atmosferdeki CO2'yi tüketen genetik olarak tasarlanmış bakterileri serbest bıraktı.

1.000 yıl sonra Mars:

1.000 yıl içinde tüm Mars bu bakterilerle kaplandı. Gezegen, basıncı ve su hacmini artırmak için donmuş su buzunu ve CO2'yi eritiyor ve diğer çabaların da etkisiyle ısınıyor.

10.000 yıl sonra Mars:

10.000 yıl içinde bitkiler arasındaki rekabet bir hiyerarşi yarattı. Daha büyük bitkiler su kaynaklarına yaklaşırken, kurak bölgelere daha iyi uyum sağlayabilen bitkiler ise su kaynaklarından uzaklaştı.

100.000 yıl sonra Mars:

Bu doğal bir süreç olacak, buradaki tek insan müdahalesi ise süreci Mars'ta zaten yaşayabilecek uygun bakteri türleriyle başlatmak olacak. Şimdiden birkaç adayımız var.

1.000 yıl içerisinde insanlığın Mars'taki konumu ne olacak?

Mars'ın geçmişten günümüze ne tür aşamalardan geçmiş olabileceğini ve gelecekte gezegen üzerinde ne tür değişikler olabileceğini gördük. Şimdiyse sırada insanlığın yakın tarihte Mars'ta neler yapabileceği var.

İlk Mars üssü enerji ve diğer temel unsurlarla kuruldu. Nüfus: Birkaç yüz (10 yıl) Birden fazla üs erken bir koloni oluşmaya başladı. Nüfus: 10.000'e kadar (50 yıl) Birden fazla tam teşekküllü şehri olan, kendi kendini idame ettiren bir koloni. Nüfus: 100.000'e kadar (100 yıl) Gezegenin büyük bölümünü kaplayan dev şehirler ve denizlerle yaşanabilir kılınmış bir Mars. Nüfus: Birkaç milyar (1.000 yıl)

Önümüzdeki birkaç on yıl, insanlığın Mars planları için kritik öneme sahip. İlerleyen dönemlerde yapılacak araştırmalar, Mars'ın bizden sonraki nesillerin yeni evi olup olmayacağını ortaya koyacak. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Sizce 1000 yıl sonra Mars nasıl bir halde olur? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.