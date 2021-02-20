NASA'nın Mars Helikopteri Ingenuity'den İlk Veriler Geldi

NASA'nın Perseverance uzay aracı bünyesinde Mars'a gönderdiği Ingenuity helikopteri, Dünya'ya ilk bilgileri sorunsuz bir şekilde gönderdi. Helikopter ve helikopterin ana istasyonunun sorunsuz bir şekilde çalıştığı belirtildi.

NASA'nın Mars'a ismimizi göndermemizi sağladığı, ülkemizden de 2,5 milyon kişinin adını yazdırdığı Perseverance uzay aracı, 18 Şubat günü Kızıl Gezegen'e başarıyla iniş yaptı. İki milyonu aşkın insanın takip ettiği canlı yayında uzay aracının inişin hemen ardından çektiği Mars fotoğrafları da inişten birkaç dakika sonra gösterildi.

NASA'nın yeni Mars görevi aynı zamanda Dünya dışındaki gezegenlerdeki çalışmalarımızda da bir ilk olma özelliğini taşıyordu. Perseverance uzay aracı, insanlık tarihinde ilk kez Mars'a bir helikopter taşımamıza aracılık etti. Ingenuity adı verilen bu helikopterden ilk veriler de alınmaya başladı.

Her şey olması gerektiği gibi ilerliyor:

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndaki görev kontrol merkezinde yetkililer, Mars helikopterinin ilk durum raporunu aldı. Perseverance uzay aracına bağlı olarak Mars'a inen Ingenuity, Mars Reconnaissance Orbiter sondası aracılığıyla bağlantı kurdu. 30 ila 60 gün boyunca Perseverance'a bağlı kalacak helikopter ve yine uzay aracında bulunan ana istasyonunun beklendiği şekilde çalıştığı açıklandı.

Farklı bir gezegendeki ilk helikopter:

Görevin şu ana kadar sorunsuz bir şekilde ilerlediğini gösteren yeni verilerin de gelmesiyle ikinci hedef de açıklandı. Ingenuity Mars Helikopteri operasyonlarının başkanı Tim Canham, dün yaptığı açıklamada helikopterin bataryalarını doldurmaya başlayacaklarını duyurdu.

Ancak helikopterin bataryası tek bir seferde doldurulmayacak. Ekip, bataryayı en başta bir saatliğine şarj ederek %30 şarj seviyesine ulaştıracak. Birkaç gün aradan sonra batarya yeniden şarj edilecek ve şarj seviyesi %35'e çıkarılacak. Ardından haftalık planlanan şarj seanslarıyla helikopterin bataryası doldurulacak.

Ingenuity, Perseverance uzay aracından ayrıldıktan sonra helikopterde 30 Mars günü (31 Dünya günü) deneysel test uçuşu penceresi olacak. Helikopter, Mars'ın -90 derece sıcaklığa kadar düşen soğuk gecelerinden canlı çıkmayı başarırsa ekip, ilk kez başka bir gezegende helikopter uçurmaya başlayacak. Perseverance'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda da görevin bu kısmı uzay aracının ağzından özetlendi:

"Taşıdığım Mars Helikopteri Ingenuity beklendiği gibi çalışıyor. Şu anda onu şarj ediyorum. Ancak onu yere koyduğumda tamamen kendi güneş panellerine bağlı olacak. Ölümcül soğuk Mars gecelerinden canlı çıkarsa ekip uçuş yapmayı deneyecek."