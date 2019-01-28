Türkiye’deki elektrikli otomobil sayısı 2018’in ardından 657’ye yükseldi. %100 elektrikli otomobil satışlarının küresel pazarda yükselişe geçmesi, Türkiye pazarına henüz yansımamış durumda. Türkiye’deki elektrikli araç piyasasına yakından bakıyor, satışların neden bu kadar önemli olduğunu açıklıyoruz.

Geçtiğimiz yılın ilk yarısında Tesla, Türkiye pazarına girmek için çalışmalarını başlatmıştı. İstanbul’da açılacak bir mağaza ve teknik servisle birlikte, firmanın ülkemizin farklı şehirlerinde şarj istasyonları kuracağı açıklandı. İlerleyen aylarda kararını değiştiren şirket, Türkiye planlarını bir süreliğine erteledi. Şimdilik sadece Tesla’nın kuracağı şarj istasyonları için çalışmalar devam ediyor.

Bu kararın ardında, Türkiye’deki otomobil alım gücünün ve elektrikli araç satışlarının büyük bir etkisi var. Verilere göre 2013 yılına kadar Türkiye’de sadece 184 tam elektrikli otomobil satışı yapıldı.

2013’ten sonra hangi yıl ne kadar elektrikli araç satıldı?

2013: 31 satış, toplam 215 araç

2014: 47 satış, toplam 262 araç

2015: 120 satış, toplam 382 araç

2016: 44 satış, toplam 426 araç

2017: 76 satış, toplam 502 araç

2018: 155 satış, toplam 657 araç

Peki dünyada durum ne?

2015 yılında Çin’de 200 bin elektrikli otomobil satışı gerçekleştirilmişti. Nüfus farkını göz önünde bulundurunca, Çin’deki yüksek satış rakamlarını biraz daha iyi anlayabiliriz. Nitekim Türkiye’nin nüfusuna kıyasladığımızda bile ülkemizdeki rakamlar geride kalıyor. Zira Aynı yıl ABD’de yapılan elektrikli araç satışı 110 bin rakamına ulaşmıştı.

Elektrikli araçlar Türkiye için neden bu kadar önemli?

Elektrik enerjisi, akaryakıt bağımlılığımızı ortadan kaldırıyor. Türkiye’de tüketilen elektrik enerjisinin %45 ila %50’si yerli imkanlarla yurt içinde üretiliyor. İlerleyen yıllarda yapılması beklenen projelerle, elektrik enerjisinde dışa bağımlılığımızın azalması bekleniyor.

Yerli imkanlarla üretilen elektrik enerjisi, eğer %100 elektrikli araçlarda kullanılırsa daha ucuza yolculuk yapmak mümkün oluyor. Aynı zamanda çevresel sorunlar için de önemli bir adım atılıyor.

Enerji Atlası’nın verilerine göre Türkiye'de 11.5 milyon binek otomobil var. Her bir aracın yılda ortalama 10.000 kilometre yol yaptığını düşündüğünüzde, harcanan fosil yakıt miktarının ne kadar yüksek olduğunu görebilirsiniz. Eğer bu araçların tamamı elektrikli olsaydı, gereken enerji miktarını karşılamak için Atatürk Barajı’nın yarısı kadar alanı kaplayacak (396 kilometre kare) güneş enerjisi santrali yeterli olacaktı.