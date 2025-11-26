Tümü Webekno
GeForce NOW Fiyatına %50 İndirim Geldi (Bitmeden Yakalayın)

Ülkemizde de sıklıkla kullanılan bulut oyun hizmeti GeForce NOW'da Mega Kasım indirimleri başlamış durumda.

GeForce NOW Fiyatına %50 İndirim Geldi (Bitmeden Yakalayın)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Kasım ayı tıpkı diğer sektörlerde olduğu gibi oyun ve teknoloji sektörü için de indirim ayı anlamına geliyor ve ay bitmeden bulut oyun hizmeti GeForce NOW da yeni Kasım indirimlerini başlatmış durumda.

Bilmeyenler için GeForce NOW, iyi bir bilgisayara sahip olmadan oyunları bulut sistemi sayesinde kendi PC'nizde oynamanızı sağlayan bir hizmet. Global çapta NVIDIA'nın sağladığı bu hizmetin sunucuları ve hizmetleri ülkemizde Gameplus üzerinden yürütülüyor.

GeForce NOW Mega Kasım indirimleri

GeForce NOW

Paket Eski Fiyat İndirimli Fiyat
PERFORMANCE 6 Ay 350 TL/ay 129 TL/ay
ULTIMATE 6 Ay 700 TL/ay 349 TL/ay
PERFORMANCE 12 Ay 310 TL/ay 109 TL/ay
ULTIMATE 12 Ay 620 TL/ay 299 TL/ay
UBISOFT+ + GeForce NOW 719 TL/ay 599 TL/ay

GeForce NOW'da başlayan Mega Kasım indirimleri ne yazık ki 1 aylık paketlerde herhangi bir indirim sağlamıyor ancak 6 ay ve 12 aylık paketlerde ciddi indirimler var.

6 aylık performans paketi normalde 350 TL'ye denk gelirken bu yeni Mega Kasım indirimleri sayesinde 129 TL'ye satın alınabiliyor. Keza en çok tercih edilen paketlerden Ultimate paketini de 12 aylık satın aldığınızda aylık 299 TL'ye edinebiliyorsunuz.

