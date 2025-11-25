Tümü Webekno
Yılın En İyi Oyunu Seçiliyor: 2025 Steam Ödülleri Adaylık Süreci Başladı (Siz de Oy Verebilirsiniz)

Steam'de her yıl o yılın en iyi oyunlarının belirlendiği Steam Ödülleri etkinliği için aday gösterme süreci başlamış durumda. İşte aday gösterebileceğiniz kategoriler!

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam'in her yıl düzenlediği Steam Ödülleri etkinliği bu yıl da Aralık ayında gerçekleşecek. Bugün ise Steam Ödülleri için aday gösterme süreci başlamış durumda 1 Aralık'a kadar devam edecek.

1 Aralık TSİ 21.00'a kadar bu yılki favori oyunlarınızı birçok farklı kategoride aday gösterebilirsiniz. Ayrıca 2025 Steam Ödülleri Adaylıkları rozetini kazanmak için en az bir kategoride bir oyunu aday gösterebilir ve gerekli koşulları yerine getirerek rozet seviyenizi artırabilirsiniz.

Aday gösterebileceğiniz kategoriler

2

  • Yılın Oyunu
  • Yılın VR Oyunu
  • Aşk ile Devam Ettirilen
  • Steam Deck'te En İyi Oyun
  • Arkadaşlarla Daha Zevkli
  • Üstün Görsel Stil
  • En Yenilikçi Oynanış
  • Kötü Olduğunuz En İyi Oyun
  • En İyi Oyun Müziği
  • Üstün Zengin Hikâye
  • Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın

1 Aralık'a kadar sürecek olan aday gösterme sürecinin ardından tarihler 18 Aralık'ı gösterdiğinde her kategori için en çok aday oyu alan oyunlar açıklanacak. 18 Aralık'tan itibaren bu adaylara oy vermeye başlanacak. Tarihler 3 Ocak'ı gösterdiğinde ise 2025 Steam Ödülleri kazananları açıklanacak.

Eğer siz de yukarıdaki kategorilere oyun aday göstermek istiyorsanız buradan 2025 Steam Ödülleri sayfasına gidebilirsiniz. Rozetlerinizi tamamlamayı da unutmayın.

