Yılın En İyi Oyunu Seçiliyor: 2025 Steam Ödülleri Adaylık Süreci Başladı (Siz de Oy Verebilirsiniz)

Steam'de her yıl o yılın en iyi oyunlarının belirlendiği Steam Ödülleri etkinliği için aday gösterme süreci başlamış durumda. İşte aday gösterebileceğiniz kategoriler!

Steam'in her yıl düzenlediği Steam Ödülleri etkinliği bu yıl da Aralık ayında gerçekleşecek. Bugün ise Steam Ödülleri için aday gösterme süreci başlamış durumda 1 Aralık'a kadar devam edecek.

1 Aralık TSİ 21.00'a kadar bu yılki favori oyunlarınızı birçok farklı kategoride aday gösterebilirsiniz. Ayrıca 2025 Steam Ödülleri Adaylıkları rozetini kazanmak için en az bir kategoride bir oyunu aday gösterebilir ve gerekli koşulları yerine getirerek rozet seviyenizi artırabilirsiniz.

Aday gösterebileceğiniz kategoriler

Yılın Oyunu

Yılın VR Oyunu

Aşk ile Devam Ettirilen

Steam Deck'te En İyi Oyun

Arkadaşlarla Daha Zevkli

Üstün Görsel Stil

En Yenilikçi Oynanış

Kötü Olduğunuz En İyi Oyun

En İyi Oyun Müziği

Üstün Zengin Hikâye

Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın

1 Aralık'a kadar sürecek olan aday gösterme sürecinin ardından tarihler 18 Aralık'ı gösterdiğinde her kategori için en çok aday oyu alan oyunlar açıklanacak. 18 Aralık'tan itibaren bu adaylara oy vermeye başlanacak. Tarihler 3 Ocak'ı gösterdiğinde ise 2025 Steam Ödülleri kazananları açıklanacak.

Eğer siz de yukarıdaki kategorilere oyun aday göstermek istiyorsanız buradan 2025 Steam Ödülleri sayfasına gidebilirsiniz. Rozetlerinizi tamamlamayı da unutmayın.