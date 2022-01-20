Tüm zamanların en iyi bilim kurgu serilerinden biri olarak görülen Geleceğe Dönüş serisi, dönemine göre oldukça farklı konusu ve ilginç karakterleri sebebiyle günümüzde bile hala birçok kişinin favori yapımlarından biridir. Adını ilk kez Geleceğe Dönüş serisi ile duyuran Akademi Ödüllü Amerikalı yazar Robert Zemeckis tarafından yazılan film serisinin yönetmenliğini ise Steven Spielberg üstlenmiştir.

Geleceğe Dönüş serisi kısaca, zamanda yolculuk temalı bir filmdir. Geçmişle gelecek arasında yolculuk etmek en büyük arzularından biri olan ve çılgın dahi olarak görülen Dr. Emmett Brown'ın (Christopher Lloyd) bir zaman makinesi icat etmeye çalışmasıyla hikaye başlar. Bu zaman makinesini ilk kullanacak olan ise Marty (Michael J. Fox) olmuştur. Ancak Marty, geçmişe gidince kendi doğumunu bile engelleyebilecek bir hataya sebep olur ve olaylar gelişir.

Hem yönetmenliğini hem de senaristliğini Robert Zemeckis'in yaptığı film, IMDb puanıyla da yüksek sıralarda yer alarak sinemada bilim kurgu türünü seven insanların gözdesi niteliğinde bir film olmayı başarmıştır. Biz de bu filmi izleyip tadı damağında kalan okurlarımız için Geleceğe Dönüş serisi benzeri, zamanda yolculuğu konu edinen 13 film tavsiyesini sizler için derledik!

Geleceğe Dönüş benzeri filmler:

Flight of the Navigator | 6.9

Jumanji | 7.0

Sleeper | 7.2

Men in Black | 7.3

Palm Springs | 7.4

Tenet | 7.4

Pleasantville | 7.5

Hugo | 7.5

About Time | 7.8

E.T. the Extra-Terrestrial | 7.8

Groundhog Day | 8.0

Twelve Monkeys | 8.0

Donnie Darko | 8.0

Nasa'nın alıkoyduğu bir çocuğun hikayesi: Flight of the Navigator

Tür: Macera, Komedi, Aile

Oyuncular: Joey Cramer, Cliff De Young

Yönetmen: Randal Kleiser

IMDb: 6.9

Film, 12 yaşındaki David'in 1978 yılında ormanda kardeşini ararken bir çukura düşüp bayıldıktan sonra 1986 yılında uyanmasını konu ediniyor. David, geçen yıllarda hiç yaşlanmamıştır ve bu arada geçen olayları hatırlamamaktadır. O sırada beyninden gelen sinyaller Nasa tarafından ele geçirilmiş bir uzay aracını tarif eder ve David, Nasa tarafından alıkonulur. David, Nasa çalışanlarından kaçarak ailesine kavuşmak ve tüm bu gizemli olayları çözmeye çalışmak için mücadele verir.

Oyun içine hapsolan bir adamın hikayesi: Jumanji

Tür: Macera, Komedi, Aile

Oyuncular: Robin Williams, Kirsten Dunst, Bonnie Hunt

Yönetmen: Joe Johnston

IMDb: 7.0

Alan Parish adında bir adam 25 yıl boyunca bir oyunun içerisinde tıkılıp kalır. 25 yılın sonunda kardeş olan iki çocuğun bu esrarengiz oyunu oynaması sonucu Alan Parish'in serbest kalmasını sağlarlar. Alan, oyun içerisine hapsedildiğinde tıpkı onu keşfedenler gibi bir çocukken şimdi ise koca bir adam olmuştur. Fakat, ortada bir sorun vardır: oyundan çıkan sadece Alan değil, oyunun dünyasında yer alan her türden hayvanlar da serbest kalmıştır. 90'lı yılların en iyi aile filmlerinden biri olan Jumanji, Geleceğe Dönüş serisine merak duyanların sevebileceği bir yapım olmuştur.

Kendine özgü mizahıyla bir Woody Allen filmi: Sleeper

Tür: Komedi, Bilim kurgu

Oyuncular: Woody Allen, Diane Keaton, John Beck

Yönetmen: Woody Allen

IMDb: 7.2

1973 yılında jazz klarnetçisi olan Miles Monroe, ülser ameliyatı olurken bir hata sonucu uyutulur. 200 yıl sonra yani 2173 yılında Miles'ın vücudu, bilim insanları tarafından bulunur ve uyandırılır. Bu sırada 2173 yılında Amerika, bir atom bombası savaşı sonucu yok olmuş ve yeni Amerika Birleşik Devletleri'nin başına bir diktatör geçmiştir. Miles, uyandığı yeni dünyada kimliksizdir ve gelişen teknolojiden haberdar değildir. Bir Woody Allen filmi olan Sleeper, kendine özgü bir mizahla bilim kurgu türünün harmanlanmasının iyi örneklerinden biridir.

Yüksek teknolojilerle donanmış iki ajan ve kurtarılması gereken bir dünya: Men in Black

Tür: Aksiyon, Macera, Komedi

Oyuncular: Tommy Lee Jones, Will Smith, Linda Fiorentino

Yönetmen: Barry Sonnenfeld

IMDb: 7.3

Ajan K ve onun işe aldığı fakat oldukça amatör olan Ajan J; halktan dahi gizlenen bir hükümet bürosunda, diğer gezegenlerden dünyaya gelen misafirleri gözlemleme görevini üstlenmiştir. Ellerinde hafıza silme silahı veya lazerli tabanca gibi yüksek teknoloji içeren silahlar bulunan 'siyah giyen adamlar' ekibi, kendi boylarını aşacak bir sorunla karşılaştıklarında ne yapacaklarını şaşıracaklardır. Tommy Lee Jones ve Will Smith'in başrolü üstlendiği film, döneminin ses getiren yapımlarından biri olmuştur.

Tekrar tekrar aynı günü yaşamak temalı alışılmadık bir aşk filmi: Palm Springs

Tür: Komedi, Fantastik, Gizem

Oyuncular: Andy Samberg, Cristin Milioti, J.K. Simmons

Yönetmen: Max Barbakow

IMDb: 7.4

Film, bir düğün içinde hapsolan ve tekrar tekrar aynı döngü içerisine düşen Nyles ve Sarah'ın hikayesini konu ediniyor. Rahat ve umursamaz bir adam olan Nyles, nedime Sarah ile Palm Springs'te bir düğünde karşılaşır. İkilinin arasında duygusal bir çekim oluşur. Ertesi gün olduğunda ise Sarah ve Nyles, ne zaman Palm Springs'ten çıkmaya çalışsalar kendilerini yine aynı düğün gününü yaşarken bulurlar. İkili, kendilerinden ve düğün gününden çıkmak için ellerinden geleni yaparlar.

2020'nin en önemli filmlerinden bir Nolan filmi: Tenet

Tür: Aksiyon, Bilim kurgu, Suç

Oyuncular: John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki

Yönetmen: Cristopher Nolan

IMDb: 7.4

2020'de pandemi döneminde sinemalar açılır açılmaz yayınlanan ilk filmlerden biri olmasıyla heyecanlandıran Tenet; Christopher Nolan yönetmenliğinde oldukça büyük bir prodüksiyon ile hazırlanmış bir yapım olmuştur. Film, dünyayı büyük bir kaos ve kargaşadan korumaya çalışan bir ajanın hikayesini konu ediniyor. Akıl karıştıran zaman değişimleri ve dünyası ile dikkat çeken yapım, bilim kurgu severlerin kaçırmaması gereken filmlerden biri olmuştur.

Yaşamın renklerinden yoksun bir kasabada rengini bulmaya çalışmak: Pleasantville

Tür: Komedi, Dram, Fantastik

Oyuncular: Tobey Maguire, Jeff Daniels, Joan Allen

Yönetmen: Gary Ross

IMDb: 7.5

Pleasantville, 1990'larda yaşadığı hayattan pek de memnun olmayan David ve ablası Jennifer'ın 1950'lerin siyah beyaz yayınlanan bir dizisini izlerken dizi içerisine girmelerinin hikayesini konu ediniyor. Dizi, Pleasantville adında insanların mutlu olduğu ama iki kardeş dışında her şeyin siyah beyaz olduğu bir kasabada geçiyor. Yönetmen Gary Ross'un özellikle teknik anlamdaki başarısı sonucu Oscar'a aday olan film, büyük beğeniyle karşılanmıştır.

Usta yönetmen Scorsese'den bir çocuk filmi: Hugo

Tür: Macera, Dram, Aile

Oyuncular: Asa Butterfield, Chloë Grace Moretz, Christopher Lee

Yönetmen: Martin Scorsese

IMDb: 7.5

'Taxi Driver', 'Goodfellas' gibi kaliteli yapımlar ortaya koymuş usta yönetmen Martin Scorsese'nin ilk 3D denemesi olan ve bir çocuk romanından uyarlanma Hugo filmi, Paris tren istasyonunda kimsesiz şekilde yaşayan ve saatlerin düzgün çalışmasından sorumlu bir çocuğun hikayesini konu ediniyor. Bir yangında babasını kaybeden Hugo, birgün babasından yadigar kalan saati tamir etmeye çalışır. İstasyonda oyuncak dükkanı sahibi olan ve sürekli mekanik parçalar aldığı Bay Georges'in manevi kızı Isabel ile tanışması, Hugo'ya bambaşka bir dünyanın kapılarını aralar.

'Hatasız aşk olur mu?' sorusuna bir cevap niteliğinde film: About Time

Tür: Komedi, Dram, Fantastik

Oyuncular: Domhnall Gleeson, Rachel McAdams, Bill Nighy

Yönetmen: Richard Curtis

IMDb: 7.8

21 yaşına giren Tim Lake, ailesindeki tüm erkeklerin sahip olduğu zamanda yolculuk etme gibi gizli bir güce sahip olduğunu öğrenir. Tim, hayatını değiştirmek için bu özelliğini kullanmaya karar verir ve geçmişindeki hatalarını düzeltmek için zamanda yolculuğa başlar. Kısa bir süre sonra Londra'ya taşınır ve Mary adında bir kadına aşık olur. Tim, Mary ile olan ilişkisinde gizli gücünü kullanarak yaptığı hataları düzeltmek için zamanda yolculuk etmeye başlar ve ilişkisini hatasız ilerletmeye başlar. Ancak her sorunu böyle çözemeyeceğini farkına varır.

Önyargıları yıkan ve arkadaşlığı anlatan sıcacık bir film: E.T. the Extra-Terrestrial

Tür: Macera, Aile, Bilim kurgu

Oyuncular: Henry Thomas, Drew Barrymore, Peter Coyote

Yönetmen: Steven Spielberg

IMDb: 7.8

Dünyaya ziyarete gelen bir grup meraklı uzaylı, geri dönüşleri sırasında aralarından bir kişiyi dünyada unuturlar. Kendini bir anda, gezegeninden 3 milyon yılı uzakta olan ve hiç tanımadığı gezegende bulan uzaylı, korku içinde tek kalmıştır. Fakat bu sırada Elliot isimli 10 yaşlarında bir çocuk, uzaylıyla arkadaş olur ve evine götürmeye karar verir. Yönetmen koltuğunda Steven Spielberg gibi usta bir ismin oturduğu film, her yaşa hitap eden ve günümüzde bile yerini koruyan izlenesi bir yapım.

Nefret edilen bir günde hapsolmak: Groundhog Day

Tür: Komedi, Fantastik, Romantik

Oyuncular: Bill Murray, Andie MacDowell, Chris Elliott

Yönetmen: Harold Ramis

IMDb: 8.0

Groundhog Day, nefret ettiği bir günü tekrar tekrar yaşamak zorunda kalan bir Phil Connors adında bir adamın hikayesini konu ediniyor. Phil, kameralar karşısında oldukça sempatik, fakat işi bittikten sonra kibirli bir karaktere bürünen bir haber spikeridir. Köstebek günü olarak adlandırılan bir etkinliğin haberini yapmak için Pensilvanya'daki bir kasabaya gönderilir. Kasabadaki hayattan ve insanlardan hiç hoşlanmasa da görevi için bir günlüğüne tahammül etmek zorundadır. Fırtınalı kar yağışı sebebiyle bir gün daha kasabada kalmak zorunda kalan Phil'in her gün aynı sabaha uyanma laneti başlayacaktır. Eğlenceli senaryosu ve Bill Murray gibi usta isimlerin oyunculuk performansıyla son derece izlenesi bir yapım olmuştur.

Bir virüs sonucu insanlığın yok olma tehlikesine çözüm olarak zamanda yolculuk: Twelve Monkeys

Tür: Gizem, Bilim kurgu, Suç

Oyuncular: Bruce Willis, Madeleine Stowe, Brad Pitt

Yönetmen: Terry Gilliam

IMDb: 8.0.

Tüm insanlığın yok olmasına sebep olacak tehlikeli bir virüs ortaya çıkmıştır. Oldukça fazla sayıda insanın ölümüne yol açan virüsten korunmak isteyenler, yer altında koloniler kurarak yaşamaya başlar. Virüsün yok olması için ise zamanda yolculuk yapmaya yarayan bir makine icat ederler ve denek olarak da eski bir mahkum olan James Cole gönüllü olur. James kendisini, yedi yıl öncesinde bir akıl hastanesinde bulur ve durumunu hastanedekilere anlattığında gerçek anlamda akıl hastası zannedilir. Brad Pitt, Bruce Willis gibi isimlerin oynadığı yapım, zamanda yolculuk temalı filmlerden en başarılı olanlardan biridir.

Bir tavşan dünyanın sonunun geldiğini söylese inanır mıydınız?: Donnie Darko

Tür: Dram, Gizem, Bilim kurgu

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Jena Malone, Mary McDonnell

Yönetmen: Richard Kelly

IMDb: 8.0

80'lerin sonunda geçen öyküde, 16 yaşında olan Donnie Darko isminde bir çocuk gerçek dışı hayaller görmeye başlar. Hayallerinde sıkça gördüğü tavşan kılıklı bir adam tarafından bir bilinmezliğe doğru sürüklenen Donnie Darko'ya tavşan, 28 gün içerisinde dünyanın sonunun geleceğini söylemiştir. Olayın şokunu üzerinden atamayan Donnie, tüm sosyal yaşantısını sıfırlayarak tavşanın peşinden gider. Yönetmen koltuğunda oturan Richard Kelly'nin ilk uzun metraj filmi olan Donnie Darko; günümüzde bile hala dikkat çeken bir film olarak görünür.